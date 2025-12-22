Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi woman alleges sexual abuse by man posing as Navy officer under pretext of marriage
खुद को नौसेना अधिकारी बताया, शादी का वादा कर हवस मिटाता रहा; अब धमकी भी दे रहा

संक्षेप:

दिल्ली की एक महिला के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। एक आदमी ने खुद को नौसेना अधिकारी बनकर महिला को झांसे में लिया। फिर शादी का झांसा देकर अपनी हवस मिटाता रहा। जब पोल खुली तो अब वह फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा।

Dec 22, 2025 07:28 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली की एक महिला ने आरोप लगाया है कि नौसेना अधिकारी बनकर और शादी का झांसा देकर एक आदमी ने उसका शोषण किया। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि दिल्ली की एक महिला को नौसेना अधिकारी बताकर शादी का झूठा वादा करने वाले एक आदमी ने कथित तौर पर धोखा दिया, यौन शोषण किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद जसीम के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का रहने वाला है। उसने महिला के निजी वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी है।वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर 21 दिसंबर को पहाड़गंज थाने में मामला दर्ज किया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर कई महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया।

शिकायत के अनुसार, महिला फरवरी 2025 में एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से जसीम के संपर्क में आई। उसने कथित तौर पर खुद को नौसेना अधिकारी बताया और नियमित फोन कॉल, मैसेज और परिवार के लोगों से बातचीत के माध्यम से महिला का विश्वास जीत लिया।

महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे बार-बार शादी का आश्वासन दिया और सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच उसे पहाड़गंज क्षेत्र के कई होटलों में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने आगे दावा किया कि आरोपी झूठे बहाने बनाकर कई बार उसके घर पर भी रुका।

नवंबर 2025 में महिला से दुबई की एक अन्य महिला ने संपर्क किया। उसने बताया कि उसका आरोपी के साथ लंबे समय से संबंध था। पुलिस ने बताया कि महिला ने जब आरोपी और उसके परिवार ने इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने इस दावे को नकारते हुए उसे गुमराह किया। महिला ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी कई महिलाओं के संपर्क में था।

महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड की तस्वीरें लीं और उसके निजी वीडियो का दुरुपयोग करने की धमकी दी। इससे उसे मानसिक आघात और चिंता हुई।

पुलिस ने बताया कि बीएनएस की धारा 69 (धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता को मेडिकल जांच के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल भेजा गया। उसे एलएनजेपी अस्पताल के वन स्टॉप सखी सेंटर में उसे परामर्श भी दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
