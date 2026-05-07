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दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान में आई कमी, अब अगले 3 दिन फिर बरसेगी आग; 11 मई से राहत की उम्मीद

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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IMD के एक अधिकारी ने बताया, 'शहर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में गिरावट आई, क्योंकि बादलों वाली स्थिति रात में पृथ्वी की सतह से गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और इसके विपरीत भी ऐसा ही होता है।'

दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान में आई कमी, अब अगले 3 दिन फिर बरसेगी आग; 11 मई से राहत की उम्मीद

दिल्ली में दिन के समय ज्यादातर वक्त बादल छाए रहने की वजह से शहर के लोगों को गुरुवार को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, इस दौरान शहर के अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि IMD ने आने वाले दिनों में एकबार फिर तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। IMD का कहना है कि अगले कुछ दिनों के दौरान आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।

विभाग की मानें तो 8 मई शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस दौरान शहर के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने की आशंका है। शनिवार को यह 23 से 25 ​​डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग ने रविवार तक शहर का मौसम शुष्क बने रहने व भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है। हालांकि 11 मई को एक बार फिर बादल छाने से वातावरण में ठंडक आने की उम्मीद है।

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आज अधिकतम तापमान में देखी गई कमी

गुरुवार के मौसम की बात करें तो जहां एक तरफ शहर के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ शहर के सभी प्रमुख मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि शहर के सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम और पिछले दिन के मुकाबले 1.8 डिग्री कम था। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम और बुधवार के मुकाबले 3.1 डिग्री ज्यादा था।

पालम, लोधी रोड और रिज में भी कम रही गर्मी

पालम में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के मुकाबले 1.7 डिग्री कम था, और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री दर्ज किया गया, जिसमें 1.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। लोधी रोड और रिज में न्यूनतम तापमान क्रमशः 22.6 डिग्री और 21.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो बुधवार के मुकाबले 3.6 डिग्री और 3 डिग्री ज्यादा था। इन दोनों केंद्रों पर अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले तीन डिग्री से अधिक की गिरावट देखी गई।

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बादलों की वजह से जमीन से नहीं निकली गर्मी

IMD के एक अधिकारी ने बताया, 'शहर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में गिरावट आई, क्योंकि बादलों वाली स्थिति रात में पृथ्वी की सतह से गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और इसके विपरीत भी ऐसा ही होता है।'

गुरुवार को 125 रहा शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक

इस बीच गुरुवार को शहर में हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 125 (मध्यम) दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को इसी समय AQI 121 (मध्यम) था। उधर एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अगले कुछ दिनों तक शहर का AQI मध्यम श्रेणी में रहने का अनुमान लगाया है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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