जानवरों को ठंड से बचाने के लिए दिल्ली के जू में बन गया विंटर प्लान, क्या सुविधा मिलेगी?

तापमान लगातार गिरने के कारण, दिल्ली चिड़ियाघर ने अपने जानवरों के लिए सर्दियों की योजना तैयार कर ली है। इस योजना में हीटर और डीह्यूमिडिफायर (नमी कम करने वाले उपकरण) लगाने से लेकर जानवरों के आहार में मेवे (नट्स) और गुड़ शामिल करने तक के उपाय किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत, युवा प्राइमेट्स (जैसे बंदर आदि) को कंबल दिए जाएंगे, जबकि उनके बाड़ों को गर्म रखने के लिए बांस की जाफरी की फूस का इस्तेमाल किया जाएगा।

तापमान की स्थिति इस मौसम में पहली बार, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 15 नवंबर को 10 डिग्री से नीचे चला गया था।17 नवंबर को यह 8.7 डिग्री था, जो कि पिछले तीन सालों में नवंबर का सबसे कम तापमान था। मंगलवार को तापमान 9.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत तक, दिल्ली में न्यूनतम तापमान का 5 डिग्री से नीचे जाना असामान्य नहीं है।

दिल्ली जू के हवाले से बताया गया कि वह विभिन्न प्रजातियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हीटिंग (गर्म करने) की व्यवस्था के साथ, प्रजाति-वार अलगाव भी करेगा। सर्दियों के आहार में बदलाव सहित यह योजना 1 नवंबर से लागू हो गई है। चिड़ियाघर के निदेशक, संजीव कुमार ने कहा, “इस साल प्रजाति-विशिष्ट और साथ ही उम्र-विशिष्ट विस्तृत योजना तैयार की गई है और ठंड की तीव्रता के आधार पर टीम ने इसे 1 नवंबर से ही लागू करना शुरू कर दिया है।”

मणिपुरी हिरण जैसी प्रजातियों में, जो आमतौर पर सर्दियों के दौरान बच्चे को जन्म देते हैं, मां और नवजात शिशुओं पर दबाव कम करने के लिए प्रमुख नर को अलग किया जा रहा है। कुमार ने आगे बताया, "शाकाहारी जानवरों और पक्षियों को धान के पुआल की बिस्तर-व्यवस्था दी जा रही है, जबकि मांसाहारी (Carnivores) और प्राइमेट्स को बर्फीली ठंडी जमीन से दूर रखने के लिए लकड़ी के तख्ते और चटाइयां दी जा रही हैं।" इस महीने सक्रिय किए गए शुरुआती हस्तक्षेपों में से एक यह है कि नवजात प्राइमेट्स के लिए कंबल जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई बाड़ों में हीटर और डीह्यूमिडिफायर (नमी कम करने वाले उपकरण) भी लगाए गए हैं।