दिल्ली में बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, तीन डिग्री से ज्यादा लुढ़का पारा; कोहरे का अलर्ट
उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जहां मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक घने कोहरे और वायु गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव की संभावना जताई है।
राजधानी दिल्ली में अब कंपकंपी वाली ठंड शुरू हो गई है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली में रात के तापमान में तीन डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।
दो दिन छाया रहेगा घना कोहरा
हालांकि, दिन भर खिली हुई तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली की मानक वेधशाला गुरुवार को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से एक डिग्री कम है।
आज छाये रहेंगे बादल
मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। दिन में हल्के बादल छाए रह सकते हैं।
दिल्ली की हवा में भी सुधार
राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली है। दिन भर खिली धूप और तेज हवा के चलते वायु गुणवत्ता के स्तर में सुधार हुआ है। हालांकि, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि हवा की रफ्तार कम होने के साथ ही 24 घंटे में फिर से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में जा सकती है। राजधानी में 14 अक्तूबर से हवा खराब श्रेणी में चली गई। अक्तूबर से अबतक ज्यादातर दिन हवा खराब, बहुत खराब, गंभीर या फिर अति गंभीर श्रेणी में रही।