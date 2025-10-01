delhi will soon get two new modern biomedical waste treatment plants govt sets deadline दिल्ली को जल्द मिलेंगे 2 बायोमेडिकल कचरा ट्रीटमेंट प्लांट; सरकार ने तय की डेडलाइन, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली को जल्द मिलेंगे 2 बायोमेडिकल कचरा ट्रीटमेंट प्लांट; सरकार ने तय की डेडलाइन

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 07:35 PM
दिल्ली को जल्द 2 नए बायोमेडिकल कचरा ट्रीटमेंट प्लांट मिलेंगे। सरकार ने इस बारे में निविदाओं के लिए 3 महीने की डेड लाइन तय की है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में दो नए कॉमन बायोमेडिकल कचरा ट्रीचमेंट प्लांट का रास्ता साफ कर दिया है। ये प्लांट निलोठी यूनिट की जगह लेंगे। डीपीसीसी को निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने और 3 महीने के भीतर बोली, मूल्यांकन, आवंटन और समझौते पर हस्ताक्षर करा लेने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सरकार ने निविदा प्रक्रिया के लिए तीन महीने की डेडलाइन तय कर दी है। सरकार ने तीन महीने के भीतर निविधा संबंधी बोली मूल्यांकन, आवंटन और समझौते पर हस्ताक्षर पूरा कर लेने को कहा है।

अधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली में हर दिन अस्पतालों से लगभग 40 मीट्रिक टन बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कचरे के निपटान के लिए दिल्ली में केवल दो प्लांट हैं। समान जनसंख्या वाले पड़ोसी क्षेत्रों में ऐसे प्लांट की संख्या अधिक है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारा ध्यान मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ समय पर स्पष्ट आउटपुट का है।

इन इलाकों को करेंगे कवर

रीजन 1: पूर्व, उत्तर पूर्व और शाहदरा

रीजन 2: पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल दिल्ली

अधिकारियों ने बताया कि ये प्लांट निलोठी यूनिट की जगह लेंगे। निलोठी यूनिट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। यह फैसला जमीन, तकनीक, लॉजिस्टिक्स और क्षमता की कमियों पर किए गए अध्ययन के बाद लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि निविदाएं मंजूर होने के बाद नए संयंत्रों के शीघ्र चालू होने की उम्मीद है। ये दिल्ली के अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण की समस्या का एक स्थायी समाधान प्रदान करेंगे।