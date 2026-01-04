दिल्ली को इस साल मिलेंगे 3 डबल डेकर कॉरिडोर, ये होंगे रूट; अब कितना बचा काम

संक्षेप: दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तीन प्राथमिकता वाले मेट्रो कॉरिडोर के तैयार होते ही इस वर्ष दिल्ली को तीन डबल डेकर कॉरिडोर भी मिल जाएंगे। डबल डेकर कॉरिडोर के सबसे ऊपर मेट्रो, उसके नीचे फ्लाईओवर पर वाहन और सड़क पर बसें चल सकेंगी।

दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तीन प्राथमिकता वाले मेट्रो कॉरिडोर के तैयार होते ही इस वर्ष दिल्ली को तीन डबल डेकर कॉरिडोर भी मिल जाएंगे। डबल डेकर कॉरिडोर के सबसे ऊपर मेट्रो, उसके नीचे फ्लाईओवर पर वाहन और सड़क पर बसें चल सकेंगी। इससे दिल्ली के बुनियादी ढांचे में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी और आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली में अभी एक भी डबल डेकर कॉरिडोर नहीं है। मेट्रो के फेज 4 में पहली बार दिल्ली में डबल डेकर कॉरिडोर बनाने की पहल की गई। इसके तहत फेज 4 के तीनों प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर डबल डेकर कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ। इसके तहत मजलिस पार्क-मौजपुर कॉरिडोर पर सबसे पहले डबल डेकर कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हुआ था, जो अब काफी हद तक तैयार भी है। इस डबल डेकर कॉरिडोर के फ्लाईओवर का सिर्फ रैंप बनाकर सड़क से मिलाने का काम बाकी है।

इसलिए यह डबल डेकर कॉरिडोर ही आवागमन के लिए सबसे पहले खुलेगा। तीनों डबल डेकर कॉरिडोर पर फ्लाईओवर और मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण एक ही पिलर पर किया जा रहा है। फ्लाईओवर व मेट्रो कॉरिडोर के लिए अलग-अलग पिलर का निर्माण नहीं किया गया है।

संगम विहार से अंबेडकर नगर : 2.4 किलोमीटर गोल्डन लाइन (एरोसिटी–तुगलकाबाद) पर संगम विहार से अंबेडकर नगर के बीच 2.4 किमी का डबल डेकर कॉरिडोर बन रहा है। डीएमआरसी के अनुसार, पिलर का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और डेक स्लैब निर्माण जारी है। इस वर्ष निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। छह लेन फ्लाईओवर बनने से महरौली–बदरपुर रोड पर जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

आजादपुर से डेरावल नगर : 880 मीटर फेज-4 के जनकपुरी पश्चिम–आरके आश्रम कॉरिडोर पर आजादपुर से डेरावल नगर तक 2.2 किमी का मेट्रो-फ्लाईओवर कॉरिडोर बन रहा है। इसमें 880 मीटर हिस्सा डबल डेकर होगा। डीएमआरसी के अनुसार नींव व पिलर का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और डेक स्लैब डाला जा रहा है। वर्ष के अंत तक इसे वाहनों के लिए खोलने का दावा किया गया है।