Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली को मिलेंगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, कहां बनेगा नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल?

Mar 10, 2026 08:28 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के बस बेड़े में इस महीने 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। साल के अंत तक 7500 ईवी बसों का लक्ष्य है। साथ ही नया इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाने और अन्य डिपो के विस्तार की योजना है।

दिल्ली को मिलेंगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, कहां बनेगा नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल?

इस महीने दिल्ली को 200 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं, जिससे कुल संख्या 4000 से अधिक हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक इसे 7500 तक पहुंचाना है। साथ ही भलस्वा की रीक्लेम जमीन पर नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II पर नए डिपो के लिए अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और यात्रियों को आधुनिक और सुलभ परिवहन सुविधाएं देने पर आगे बड़ रही है।

दिल्ली में चल रहीं 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को डीटीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के विस्तार, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख परिवहन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री महोदय को अवगत कराया कि दिल्ली में अभी 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं।

200 और नई इलेक्ट्रिक बसें की जाएंगी शामिल

अधिकारियों ने बताया कि इसी महीने मार्च में 200 और नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी जिससे दिल्ली का ईवी बस नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा। इस साल के आखिर तक राजधानी दिल्ली का इलेक्ट्रिक बस बेड़ा 7,500 बसों तक पहुंचने का लक्ष्य है जो दिल्ली के सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

36 डिपो में बनाए जा रहे ईवी चार्जिंग नेटवर्क

परिवहन मंत्री को बताया गया कि दिल्ली के 44 बस डिपो में इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है। इसके अलावा PM ई-ड्राइव फेज-1 और फेज-2 पहल के तहत अभी 36 डिपो में ईवी चार्जिंग नेटवर्क डेवलप किए जा रहे हैं, जो आने वाले महीनों में दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस फ्लीट को बढ़ाने में और गति प्रदान करेंगे।

भलस्वा में बनेगा नया डीटीसी अंतरराज्यीय बस टर्मिनल

अधिकारियों ने माननीय मंत्री को अवगत कराया कि दिल्ली सरकार भलस्वा में लगभग 20 एकड़ भूमि पर नया डीटीसी अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने की योजना बना रही है। यह उस भूमि पर प्रस्तावित है जिसे लैंडफिल साइट से रिक्लेम किया जा रहा है। प्रस्तावित टर्मिनल से शहर के उत्तरी हिस्से में अंतरराज्यीय बस कनेक्टिविटी और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 कॉरिडोर पर नया डीटीसी डिपो

माननीय मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 कॉरिडोर पर नया डीटीसी डिपो बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करें ताकि क्षेत्र के शहरी विस्तार और परिवहन मांग के अनुसार बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने बुराड़ी के मौजूदा बस डिपो को अपग्रेड करने का निर्देश दिया ताकि परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सके और इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को बेहतर मदद मिल सके।

ये भी पढ़ें:प्रदूषण के खिलाफ रेखा सरकार का ‘महा-संकल्प’, सड़कों पर उतरेगी 3,330 नई ई बसें

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन अप्रैल में होंगे शुरू

अधिकारियों ने परिवहन मंत्री को बताया कि नंद नगरी और तेहखंड में बनने वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन अप्रैल में आम लोगों के लिए चालू हो जाएंगे। इससे गाड़ियों की फिटनेस टेस्टिंग बेहतर होगी और सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित होगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बेहतर बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में इन 4 रूट पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, कई सेक्टरों तक फायदा
ये भी पढ़ें:दिल्लीवालों को मिलेंगी 7,500 इलेक्ट्रिक बसें
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।