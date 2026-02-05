Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi will face water shortage on Friday and Saturday, advised to store water
दिल्ली में शुक्रवार व शनिवार को रहेगा जलसंकट, इन 25 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोग स्टोर करके रखें पानी

दिल्ली में शुक्रवार व शनिवार को रहेगा जलसंकट, इन 25 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोग स्टोर करके रखें पानी

संक्षेप:

DJB की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इन दो दिनों के दौरान शहर के करीब 25 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बोर्ड ने लोगों को पानी जमा करके रखने की सलाह दी है।

Feb 05, 2026 09:09 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गर्मी का मौसम आने से पहले दिल्ली के अलग-अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स (WTP) में इन दिनों रखरखाव का काम चल रहा है। इसी कड़ी में नांगलोई WTP में भी शुक्रवार और शनिवार को सालाना मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, ऐसे में जिन इलाकों में यहां से पानी की आपूर्ति की जाती है वहां पर रहने वाले लोगों को दो दिन पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए गुरुवार शाम को दिल्ली जल बोर्ड ने 'वाटर अलर्ट' जारी किया और बताया कि नांगलोई ट्रीटमेंट प्लांट में काम की वजह से 6 और 7 फरवरी को नांगलोई, नजफगढ़, मटियाला, उजवा और दौलतपुर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

DJB की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इन दो दिनों के दौरान शहर के करीब 25 से ज्यादा इलाकों में रहने वाले लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि वो पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखें और जल आपूर्ति सामान्य होने तक समझदारी व कंजूसी के साथ पानी का उपयोग करें। हालांकि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए जल बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए पानी के टैंकर मंगवाने की सुविधा भी दी है। साथ ही इस जलसंकट की वजह से जनता को होने वाली समस्या के लिए DJB ने खेद भी जताया है।

6 और 7 फरवरी को इन इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति

नांगलोई और आसपास के क्षेत्र

(1) नांगलोई

(2) GH-12 पश्चिम विहार मुंडका (आसपास की कॉलोनियों सहित)

(3) हिरण कूदना

(4) कमरूद्दीन नगर

(5) निहाल विहार

(6) रणहौला गांव

(7) बक्करवाला

(8) नांगलोई जेजेसी और कैंप

(9) आर ब्लॉक ज्वालापुरी

(10) राजधानी पार्क

(11) फ्रेंड्स एन्क्लेव

(12) कविता कॉलोनी

नजफगढ़ कमांड / कॉलोनियों और गांवों का समूह

(13) मोहन गार्डन ग्रुप ऑफ कॉलोनियां

(14) विकास नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनियां

(15) उत्तम नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनियां

(16) हस्तसाल

(17) दिचाऊं कलां

(18) झरोदा गांव

(19) मित्राऊं गांव

(20) गोपाल नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनियां

(21) सैनिक एन्क्लेव (सभी आस-पास की कॉलोनियों सहित)

(22) चावला गांव

(23) बदुसराय गांव

मटियाला / फिश मार्केट बूस्टर / उजवा और दौलतपुर कमांड

(24) मटियाला, फिश मार्केट बूस्टर कमांड एरिया की कॉलोनियां और गांव

(25) उजवा और दौलतपुर UGRS (अंडरग्राउंड रिजर्वायर) के कमांड में आने वाली कॉलोनियां।

पानी स्टोर करके रख लें दिल्लीवाले, शुक्रवार और शनिवार को इन इलाकों में रहेगा जलसंकट

पानी के टैंकर निम्नलिखित नंबरों पर उपलब्ध होंगे:

टोल फ्री नंबर DJB- 1916

मैसर्स NWS प्राइवेट लिमिटेड (नांगलोई और नजफगढ़ में पानी इमरजेंसी के लिए): 18001217744

नांगलोई, मुंडका, निहाल विहार, रान्होला आदि: 8929088540, 18001217744

दिचाऊं कलां, झरोदा, सैनिक विहार आदि: 9319282596, 18001217744

विकास नगर, उत्तम नगर आदि: 8527995838, 18001217744

फिश मार्केट बूस्टर एरिया: 9650806927, 9650291582

उजवा और दौलतपुर UGR के तहत गांव और कॉलोनियां: 8076333915, 8595303540

वाटर इमरजेंसी नंबर- 1916

Sourabh Jain

