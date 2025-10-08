delhi wife poured boiling oil on husband also threaten that agar shor machaya to later admitted to icu दिल्ली में पत्नी की हैवानियत, पति पर डाल दिया खौलता तेल,बोली- अगर शोर मचाया तो..., Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में पत्नी की हैवानियत, पति पर डाल दिया खौलता तेल,बोली- अगर शोर मचाया तो...

Utkarsh Gaharwar नई दिल्ली, पीटीआईWed, 8 Oct 2025 05:52 PM
दिल्ली में एक घर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पति के ऊपर पत्नी ने गुस्से में खौलता तेल डाल दिया और जब उसने इसका विरोध किया तो महिला ने उसे शोर न मचाने की धमकी भी दी। पीड़ित पति को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया। यह घटना 3 अक्टूबर की बताई जा रही है।

पीड़ित दिनेश ने बताया कि वह अपने घर पर सो रहा था कि तभी पत्नी ने उस पर उबलता हुआ तेल और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। 3 अक्टूबर को, 28 वर्षीय फार्मास्युटिकल फर्म के इस कर्मचारी को गंभीर रूप से जले हुए हालत में सफदरजंग अस्पताल लाया गया और गंभीर हालत में ICU में भर्ती कराया गया। उसी दिन अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज की गई थी। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति दिनेश ही था जिसे जलने की हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया था।

FIR में बताया गया है कि उसकी पत्नी ने तड़के करीब 3 बजे जब वह सो रहा था, तब उसके धड़ (torso) पर गरम तेल डाल दिया। उस समय दंपति की आठ साल की बेटी भी घर में मौजूद थी। दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह 2 अक्टूबर को काम के बाद देर से घर लौटा, खाना खाया और सोने चला गया। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, "मेरी पत्नी और बेटी पास में सो रहे थे। लगभग 3:15 बजे, मुझे अचानक अपने शरीर में एक तेज, जलन भरा दर्द महसूस हुआ। मैंने देखा कि मेरी पत्नी खड़ी थी और मेरे धड़ और चेहरे पर उबलता हुआ तेल डाल रही थी। इससे पहले कि मैं उठ पाता या मदद के लिए बुलाता, उसने मेरे जले हुए हिस्सों पर लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया।" जब उसने विरोध किया, तो उसकी पत्नी ने धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो और गरम तेल डाल दूंगी।

दिनेश अपनी चीखों को दबा नहीं सका। शोर सुनकर पड़ोसी और नीचे के फ्लोर पर रहने वाले उसके मकान मालिक का परिवार तुरंत घर की ओर भागे। मकान मालिक की बेटी अंजलि, उन लोगों में से एक थी जो यह देखने दौड़ीं कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी यह देखने ऊपर गए कि क्या हो रहा है। दरवाजा अंदर से बंद था। उसकी पत्नी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। हमने उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब आखिरकार दरवाजा खुला, तो हमने दिनेश को दर्द से कराहते हुए देखा और उसकी पत्नी घर के अंदर छिपी हुई थी। अंजलि ने बताया कि जब उनके पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो महिला ने उनसे कहा कि वह अपने पति को अस्पताल ले जा रही है। उन्होंने कहा, "लेकिन जब वह उसके साथ बाहर निकली, तो वह उल्टी दिशा में जाने लगी। हमें शक हुआ। मेरे पिताजी ने उसे रोका, एक ऑटो का इंतजाम किया, और दिनेश को अकेले अस्पताल पहुंचाया।"

दिनेश को पहले पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन छाती, चेहरे और बांहों पर गहरे घाव देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में उनकी चोटों को खतरनाक बताया गया। पीड़ित के अनुसार, दंपति की शादी को आठ साल हो चुके हैं और उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। दो साल पहले, उनकी पत्नी ने क्राइम अगेंस्ट वीमेन (CAW) सेल में एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन यह मामला समझौते से सुलझा लिया गया था।

दिनेश की पत्नी पर बीएनएस (BNS) की धारा 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 124 (तेजाब से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 326 (चोट, जलप्लावन, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि से शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, "फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।"