दूल्हे ने दुल्हन से क्या लिया '8वां वचन' कि गूंजे ठहाके, दिल्ली की शादी का वीडियो वायरल

दिल्ली में हुई एक शादी में दूल्हे ने दुल्हन से जो एक ऐसा वचन लिया कि ना सिर्फ समारोह में मौजूद लोगों ने ठहाके लगाए बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। दूल्हे के 8वें वचन को दुल्हन ने भी हंसते हुए स्वीकार कर लिया।

वायरल वीडियो में दूल्हा मयंक और दुल्हन दीया स्टेज पर बैठे हुए दिख रहे हैं। बराती और मेहमानों के सामने दूल्हे ने अचानक कहा कि वह एक और वचन लेना चाहते हैं। सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। दूल्हन भी सोच में पड़ गई कि अब उससे क्या वचन मांगा जाएगा। दूल्हे ने यह कहकर और सस्पेंस बढ़ा दिया कि स्वीकार करा लेना बाद में मुकड़ ना जाए।

वहां मौजूद लोगों ने तुरंत कैमरे में इस पल को रिकॉर्ड करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो को 12 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'मयंक ने 8वां वचन लिया और दीया को इसे स्वीकार करना पड़ा। वीडियो पर लिखा है-8वां वचन जोड़ा गया।'

दूल्हा कहता है, 'मैं उससे एक वचन बुलवाने वाला हूं, स्वीकार है बुलवा लेना बाद में मना ना कर पाए।'लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड किया जा रहा है। 8वें वचन के रूप में दूल्हा कहता है, 'आज से कमरे में एसी का टेंपरेचर मैं सेट करूंगा।' यह सुनकर दुल्हन भी हंसने लगी और मेहमान भी ठहाके लगाने लगे। दुल्हन ने हंसते हुए कहा- स्वीकार है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे खूब देख रहे हैं और तरह-तरह के मजाकिया कॉमेंट कर रहे हैं।