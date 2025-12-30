Hindustan Hindi News
शादी के मंडप में सिंदूर भूल गया दूल्हा, आखिरी वक्त ब्लिंकिट ने बचाई इज्जत; VIDEO हंसी छुड़ा देगा

शादी के मंडप में सिंदूर भूल गया दूल्हा, आखिरी वक्त ब्लिंकिट ने बचाई इज्जत; VIDEO हंसी छुड़ा देगा

संक्षेप:

दिल्ली में शादी की रस्मों के बीच सिंदूर भूलने पर दूल्हे ने ब्लिंकिट से ऑनलाइन ऑर्डर किया, जिसके बाद मात्र 16 मिनट में डिलीवरी होने पर रस्म पूरी हुई; यह मजेदार वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Dec 30, 2025 01:05 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में एक शादी के दौरान उस समय मजेदार स्थिति बन गई जब फेरों के बाद दूल्हा-दुल्हन को पता चला कि सिंदूर साथ लाना भूल गए हैं। रस्म रुक गई और परिवार वाले परेशान हो गए। लेकिन फिर दूल्हे ने ब्लिंकिट ऐप से सिंदूर ऑर्डर कर दिया। सिर्फ 16 मिनट में डिलीवरी पहुंच गई। दूल्हे ने सिंदूर दुल्हन की मांग में भरा और रस्म पूरी हो गई। यह पूरा वाकया वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

तैयारियों में हुई छोटी-सी भूल

शादी की भागदौड़ में दूल्हा हृषि और दुल्हन पूजा सिंदूर लाना भूल गए। फेरों के बाद जब सिंदूर की रस्म का समय आया तो सबको यह बात याद आई। दूल्हा ने कैमरे पर मुस्कुराते हुए कहा, "हम सिंदूर लाए ही नहीं।" परिवार वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन जल्द ही सबने हंसकर स्थिति संभाल ली। किसी ने दुकान जाने की बजाय ब्लिंकिट से ऑर्डर करने का फैसला किया।

ब्लिंकिट की तेज डिलीवरी ने बचाई लाज

ऑर्डर करते ही ऐप ने 16 मिनट का समय दिखाया। सभी मंडप में इंतजार करते रहे। दूल्हा-दुल्हन शांत बैठे मुस्कुराते रहे। ठीक समय पर डिलीवरी बॉय पहुंचा और सिंदूर का पैकेट सौंपा। इसके बाद दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरी। मेहमानों ने तालियां बजाईं और माहौल खुशी से भर गया। यह घटना दिखाती है कि आजकल क्विक डिलीवरी ऐप्स शादियों में भी काम आ रहे हैं।

वीडियो वायरल, लोग कर रहे मजेदार कमेंट्स

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया यह वीडियो लाखों लोगों ने देख लिया है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि ब्लिंकिट ने असली में जोड़ी बचा ली। कुछ मजाक कर रहे हैं कि अब शादियों में ब्लिंकिट जरूरी हो गया। यह अनोखी घटना सबको याद रहेगी और दिखाती है कि छोटी भूलें कभी-कभी सबसे मजेदार यादें बन जाती हैं।

