ठंडी रातें, गर्म दोपहर और आज बारिश का तड़का... दिल्ली में मौसम ले रहा फिरकी; अपडेट

संक्षेप:

Delhi Weather Update: दिल्ली में गणतंत्र दिवस के बाद मौसम बदलेगा। आईएमडी ने मंगलवार के लिए बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान गिरेगा लेकिन प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है।

Jan 27, 2026 05:41 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की सुबह कड़ाके की ठंड के साथ हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप ने थोड़ी राहत दी। हालांकि, यह राहत ज्यादा देर की नहीं है। मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए 'येलो अलर्ट' जारी कर दिया है।

आज बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इसका सीधा असर दिल्ली के मौसम पर दिखेगा। आईएमडी ने मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। बारिश का यह सिलसिला मुख्य रूप से सुबह के समय और फिर दोपहर बाद से रात तक जारी रहने की उम्मीद है।

चलेंगी तूफानी हवाएं

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार आज दिल्ली में केवल बारिश ही नहीं, बल्कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने और बिजली गिरने का भी अनुमान है।

लुढ़केगा पारा, फिर बढ़ेगी ठिठुरन

सोमवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा था। लेकिन आज बारिश और बादलों के कारण दिन का तापमान गिरने के आसार हैं। आज अधिकतम तापमान गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जिससे दिन में ठंडक महसूस होगी। वहीं, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गौरतलब है कि सोमवार रात को अयानगर में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिससे रातें अभी भी बेहद सर्द बनी हुई हैं।

प्रदूषण से 'खराब' हुई हवा, बारिश से उम्मीद

मौसम के बदलते मिजाज के बीच दिल्ली की हवा भी दमघोंटू हो गई है। सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बिगड़कर 'खराब' श्रेणी में 241 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में स्थिति सबसे खराब रही, जहां AQI 321 रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, राहत की खबर यह है कि मंगलवार को होने वाली बारिश से प्रदूषण के स्तर में सुधार होने की पूरी संभावना है।

