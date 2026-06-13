दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश का 'येलो अलर्ट', 60 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
Delhi Mausam: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार की रात हुई आंधी-बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली और NCR के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार की रात को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इससे तापमान में काफी गिरावट देखी गई। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.6 डिग्री कम रहा। वहीं शुक्रवार को दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को गरज चमक और आंधी से मौसम सुहावना रहने का अनुमान है।
आज येलो अलर्ट, कल कैसा मौसम?
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के दौरान हवा के झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने 14 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।
17 जून से मौसम रहेगा साफ, बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग ने 15 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 16 जून को बादलों की आवाजाही के साथ ही दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 14 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस जबकि 15 जून को इसके 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 17 जून से मौसम साफ रहने का अनुमान है। 16 जून से 19 जून तक अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
अगले 2 दिन कैसा रहेगा हवा का स्तर?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुवार की रात को तेज आंधी और बारिश से दिल्ली की हवा काफी साफ हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली का प्रदूषण स्तर (एक्यूआई) 100 से नीचे आ गया जिसे अच्छा या संतोषजनक माना जाता है। शुक्रवार को दिल्ली का प्रदूषण स्तर घटकर 73 पर पहुंच गया जबकि इससे एक दिन पहले गुरुवार को यह 167 पर था यानी सिर्फ 24 घंटे में हवा बहुत ज्यादा साफ हो गई। IMD का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली की हवा का स्तर मध्यम श्रेणी में बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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