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दिल्ली-NCR में मौसम की आंखमिचौली; आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Mausam: मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में 30 जून तक रुक-रुक कर आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में 30 जून तक किस डेट पर कैसा रहेगा मौसम जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली-NCR में मौसम की आंखमिचौली; आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस हफ्ते मौसम की आंखमिचौली देखी जाएगी। मौसम विभाग ने 30 जून तक रुक-रुक कर आंधी और बारिश वाले मौसम की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं एक बड़ा अपडेट यह भी है कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ेगा। फिर यह बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ इलाकों में भी पहुंच जाएगा।

आंधी-तूफान के साथ बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी के झोकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में 25 जून यानी गुरुवार शाम को भी गरज चमक और आंधी वाला मौसम देखा जा सकता है। 25 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

60 किलोमीटर तक जा सकती है हवा की स्पीड

IMD ने 26 और 27 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। आंधी के दौरान हवा के झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

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26 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री जबकि 27 जून को इसके 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 28 जून को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी। कभी-कभी हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 28 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

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29 और 30 जून को भी आंधी-बारिश

मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इस दिन दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 29 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री जबकि 30 जून को इसके 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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