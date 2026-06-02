दिल्ली में 2 दिन 60 की स्पीड से अंधड़, येलो अलर्ट; कुल 4 दिन पड़ेंगी बौछारें
दिल्ली-NCR में मौसम सुहावना रहेगा। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं, आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। दो दिन ज्यादा मौसम खराब रहने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
दिल्ली पर मौसम मेहरबान नजर आ रहा है। इस हफ्ते दिल्ली के साथ ही NCR में आज से लेकर 4 दिन तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि कल यानी 3 जून से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। इसका असर दिल्ली-एनसीआर पर दो दिन तगड़ा होने वाला है। दिल्ली-एनसीआर में इन दो दिनों (4 और 5 जून) के दौरान तेज हवाओं के झमाझम बारिश देखी जाएगी। इस दौरान 60 की स्पीड से तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं।
मौसम विभाग ने अगले 16 से 17 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बरकरार रहने और अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। गरज चमक के साथ बारिश के दौरान हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने कल यानी 3 जून को भी दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश वाला मौसम रहने की संभावना जताई है।
3 जून को भी पड़ सकती हैं बौछारें
मौसम विभाग ने 3 जून को दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम खराब होने की संभावना जताई है। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर या शाम के समय हवा के झोंकों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 और 4 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।
4 जून को आंधी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 4 जून को दिल्ली-एनसीआर में मौसम के ज्यादा ही खराब रहने की संभावना जताई है। इस दिन सुबह से दोपहर के बीच दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाने और अचानक से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कभी कभी हवा झोंकों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। शाम और रात को भी आंधी बारिश की संभावना है।
5 जून को भी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 5 जून को भी मौसम ज्यादा ही खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 5 जून को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में सुबह से दोपहर तक गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इस दिन शाम या रात के समय भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। 5 जून के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।