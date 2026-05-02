दिल्ली में 2 दिन येलो अलर्ट; 50 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 6 मई तक का वेदर अपडेट
दिल्ली और एनसीआर में 6 मई तक मौसम सुहावना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार से धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में दो दिन आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली के साथ ही NCR में 6 मई तक मौसम सुहावना बना रहेगा। साइक्लोनिक सरकुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के चलते रविवार से दिल्ली में धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर दिल्ली के साथ ही एनसीआर में दो दिन येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिम भारत में मई के दौरान सामान्य से अधिक गर्मी पड़ सकती है।
मौसम विभाग ने 3 मई को दिल्ली के साथ एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन दोपहर के समय तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आंधी के दौरान हवा के झोंकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में 4 मई को भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। आंधी के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं।
मौसम विभाग ने 5 मई को दिल्ली-NCR में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। इस दिन हल्की बारिश के एक या दो दौर देखे जा सकते हैं।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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