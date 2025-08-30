delhi weather will change imd issued alert of light to moderate rain for 3 days in ncr दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम; 3 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, 5 सितंबर तक का अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather will change imd issued alert of light to moderate rain for 3 days in ncr

दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम; 3 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, 5 सितंबर तक का अपडेट

दिल्ली एनसीआर में एकबार फिर झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में तीन दिन झमाझम बारिश की संभावना जताई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 03:22 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम; 3 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, 5 सितंबर तक का अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब पर बना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों पर भी इस वेदर सिस्टम का असर नजर आ सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में 3 दिन झमाझम बारिश की संभावना जताई है।

अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। शाम के समय एक या दो बार हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 31 अगस्त से मौसम में तेजी से बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग ने 31 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी।

मौसम विभाग ने 1 सितंबर को भी दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभिन्न जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने 2 सितंबर को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी संभव है।

इसके बाद 3 से लेकर 5 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर में छिटपुट बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। यदाकदा हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। 4 और 5 सितंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहली और दो सितंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।