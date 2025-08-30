दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम; 3 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, 5 सितंबर तक का अपडेट

दिल्ली एनसीआर में एकबार फिर झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में तीन दिन झमाझम बारिश की संभावना जताई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मौसम विभाग के अनुसार, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब पर बना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों पर भी इस वेदर सिस्टम का असर नजर आ सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में 3 दिन झमाझम बारिश की संभावना जताई है।

अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। शाम के समय एक या दो बार हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 31 अगस्त से मौसम में तेजी से बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग ने 31 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी।

मौसम विभाग ने 1 सितंबर को भी दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभिन्न जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने 2 सितंबर को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी संभव है।