दिल्ली में फिर येलो अलर्ट, इन 3 मौसमी कारकों के मेल से 2 दिन होगी जोरदार बारिश

Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather will change by three factors imd issued yellow alert of heavy rain for 2 days in ncr

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 06:15 AM
दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े इलाके में अगले दो दिनों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तीन मौसमी सिस्टम के मिलने से भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, रविवार को दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहे।

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में इस समय मॉनसून की रेखा यानी निम्न हवा का दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर समेत दिल्ली में जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

दिल्ली में रविवार को लोधी रोड समेत कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है।

हवा साफ-सुथरी : मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा साफ बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, रविवार को दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों वायु गुणवत्ता साफ बनी रहेगी।

दिल्ली में यमुना उफान पर , बाढ़ का खतरा बढ़ा

हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के कारण दिल्ली में यमुना उफान पर है। रविवार सुबह यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। शाम होते-होते जलस्तर थोड़ा कम हुआ। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण जलस्तर सोमवार शाम तक और बढ़ने की आशंका है। रविवार सुबह सात बजे पुराना रेलवे पुल के पास यमुना का जलस्तर 205.44 मीटर था, जो खतरे के निशान (205.33 मीटर) से अधिक था। शाम छह बजे यमुना में 63,094 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो सोमवार शाम तक दिल्ली पहुंचेगा। इससे जलस्तर बढ़ेगा।