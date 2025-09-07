Delhi Weather : दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, धूप से 48 घंटे में 2 डिग्री तक पारा चढ़ने के आसार

Delhi Weather : राजधानी दिल्ली के अधिकतम तापमान में अब एक बार फिर से बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच धूप के चलते अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही धूप और छांव का खेल चलता रहा। आसमान साफ होने पर तेज चमकदार धूप निकल आती। जिसके चलते लोगों को गर्मी और उमस की परेशानी भी झेलनी पड़ती। लेकिन, कुछ ही देर में बादल फिर से छा जाते रहे। इस दौरान दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई।

दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सबसे ज्यादा 16 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा, रिज मौसम केन्द्र में 5.7 मिमी बारिश हुई। इसके चलते दिल्ली के अधिकतम तापमान में बहुत तेजी से इजाफा नहीं हुआ। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस समय का सामान्य तापमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 92 से 66 फीसदी तक रहा।