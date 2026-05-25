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दिल्ली में 4 दिन आंधी-बारिश, 2 दिन लू का येलो अलर्ट; इस हफ्ते कब कैसा मौसम?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Mausam: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी जारी है। मौसम विभाग ने तेज लू और गर्म हवाओं के साथ ही दोपहर बाद धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। दिल्ली में 4 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा।

दिल्ली में 4 दिन आंधी-बारिश, 2 दिन लू का येलो अलर्ट; इस हफ्ते कब कैसा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में मौसम के तेवर तीखे हो गए हैं। दिल्ली में सोमवार की रात बीते लगभग 14 वर्षों में मई महीने की सबसे गर्म रात के रूप में दर्ज की गई। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.7 डिग्री अधिक है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, गर्म रात तब मानी जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही न्यूनतम तापमान में सामान्य से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखी जाती है। मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश वाला मौसम रहने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ने 25 मई को दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर लू चलने की स्थितियां रहने की संभावना जताई है। गर्म हवाएं भी चलने की संभावना है जिनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। दोपहर से शाम के बीच आंधी के साथ मौसम के बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी चलने के साथ ही हल्की बारिश या बूंदाबांदी की भी संभावना जताई है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की जा सकती है।

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दो दिन लू चलने का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने इसके बाद दो दिन 26 ओर 27 मई को अलग-थलग जगहों पर लू की स्थितियां रहने की संभावना जताई है। इसको लेकर दोनों ही दिन येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज गर्म हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिन के दौरान कभी-कभी हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार; 25, 26 और 27 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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4 दिन आंधी-बारिश वाला मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 28 मई से कुल 4 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा। इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 28 और 29 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। कभी-कभी हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मई को भी दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश वाला मौसम रहने का अनुमान जताया है। आंधी और बारिश से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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