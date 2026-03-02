Hindustan Hindi News
दिल्ली के मौसम में उलटफेर; 35 तक की स्पीड से धूल भरी हवाएं चलने का अलर्ट

Mar 02, 2026 11:03 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में तेज धूप और तेज रफ्तार धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। इससे हवा की गति तेज होने से प्रदूषण में कमी आई है। 

Delhi Mausam: दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज हवाओं का दौर देखा जाएगा। मौसम विभाग की मानें तो हवा की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस वजह से हल्की धूल उड़ने की संभावना है। हालांकि आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। फिलहाल राजधानी में गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। अच्छी बात यह है कि तेज हवाओं के कारण प्रदूषण के कण साफ हो गए हैं जिससे वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है।

35 की स्पीड से चलेंगी धूल भरी हवाएं

मौसम विभाग की मानें तो राजधानी दिल्ली में 3 से लेकर 5 मार्च तक धूल उड़ाने वाली तेज हवाओं का दौर रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार से अगले 3 दिनों के बीच हवा की स्पीड 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है जबकि, बीच-बीच में हवा की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। इससे हल्की धूल भी उड़ेगी।

30.9 डिग्री रहा अधिकतम तापमान

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को दिन चढ़ने के साथ धूप तीखी हो गई। दिनभर तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

बढ़ेगा तापमान

दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ऊपर बने रहेंगे। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी।

कितना रहेगा तापमान?

IMD की मानें तो दिल्ली में 3 मार्च को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री जबकि 4 मार्च को 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद 5, 7 और 8 मार्च को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।

पलूशन से मिली राहत

इस बीच हवा की गति बढ़ने और गर्म मौसम के कारण दिल्ली के प्रदूषण कण काफी हद तक साफ हो गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 193 अंक रिकॉर्ड किया गया। इस हवा को मध्यम श्रेणी में माना जाता है और अगले दो दिनों तक वायु गुणवत्ता ऐसी ही रहने की उम्मीद है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

Weather Weather News
