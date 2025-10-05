delhi weather will be changed yellow alert for rain with speed of 40 kmph winds दिल्ली में बदलने वाला है मौसम; बारिश का येलो अलर्ट, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, Ncr Hindi News - Hindustan
delhi weather will be changed yellow alert for rain with speed of 40 kmph winds

दिल्ली में बदलने वाला है मौसम; बारिश का येलो अलर्ट, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

दिल्ली के साथ ही NCR में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखी जाएगी। इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? इस रिपोर्ट में जानें…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 03:45 PM
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में सोमवार को तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इससे तापमान गिरेगा और मौसम में तेजी से बदलाव दिखना शुरू होगा।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहने और रात या सुबह के समय गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बादल छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। मौसम खराब रहने के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।

कभी-कभी हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 8 और 9 अक्टूबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 और 11 अक्टूबर को आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। यानी 7 अक्टूबर के बाद दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते तक बारिश का अनुमान नहीं है।