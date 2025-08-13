दिल्ली-NCR में कल बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश के आसार; 19 अगस्त तक कब-कब फुहारें?

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में एकबार फिर झमाझम बारिश देखी जा सकती है। 19 अगस्त तक कब-कब पड़ेंगी फुहारें? जानें दिल्ली-NCR का लेटेस्ट वेदर अपडेट…

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कल यानी गुरुवार से मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को मौसम ज्यादा खराब रहने का अनुमान जताया है। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार की चेतावनी (येलो, ऑरेंज और रेड) जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में एक हफ्ते तक हल्की बारिश या फुहारों का दौर जारी रह सकता है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और शाम या रात के वक्त हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहने और सुबह या दोपहर के समय गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, इसके बाद 19 अगस्त तक दिल्ली में जोरदार बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहने और सुबह या दोपहर के समय एक या दो बार गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। 15 अगस्त को ही दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में शाम या रात के समय हल्की बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 16 अगस्त को दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने और सुबह या दोपहर के समय एक या दो बार हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। शाम या रात के समय हल्की बारिश देखी जा सकती है। इसके बाद 17 से लेकर 19 अगस्त तक के दौरान दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में रुक रुक कर फुहारें पड़ने का क्रम देखा जा सकता है।