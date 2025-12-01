Hindustan Hindi News
पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, 4 दिन कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के साथ हिमालयी राज्यों में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। दिसंबर के पहले दिन ही न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। 

Mon, 1 Dec 2025 08:27 PM
देशभर में दिसंबर की शुरुआत के साथ मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बर्फबारी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी के आसार हैं। इस तरह हिमालयी राज्यों में बर्फ बड़ने से उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है।

पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों में ठंड बढ़ेगी। खासतौर पर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ ही शीतलहर चलेगी। मौसम में बदलाव का असर दिखाना शुरू भी हो गया है। दिल्ली में दिसंबर के पहले दिन ही न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से साढ़े चार डिग्री कम रहा।

5.7 डिग्री पहुंचा तापमान

पश्चिमी विक्षोभ के चलते उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई शुरुआती बर्फबारी और उसके बाद उसी दिशा से आ रही हवा के चलते दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम है। रविवार की तुलना में न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।

4 दिन कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

दिल्ली में सोमवार की सुबह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में अगले 4 दिन के लिए शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कुछ जगहों पर कोल्ड वेव की स्थिति रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के वक्त दिल्ली में हल्की धुंध नजर आ सकती है। हालांकि कल दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है।

दिल्ली-NCR में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 5 दिसंबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कुछ जगहों पर कोल्ड वेव की स्थिति रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ठिठुराने वाली ठंड पड़ेगी। हालांकि 5 और 6 दिसंबर को मौसम में थोड़ी गरमाहट आने का अनुमान है। दिल्ली में इस बार नवंबर का महीना भी सामान्य से अधिक ठंडा रहा है। नवंबर में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग ढाई डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है।

कब घोषित होती है कोल्ड वेव

कोल्ड वेव यानी शीत लहर की स्थिति तब घोषित की जाती है जब लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जाता है। यही नहीं न्यूनतम तापमान दस डिग्री से नीचे ही बना रहना चाहिए। दिल्ली में 29 नवंबर को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस जबकि 30 नवंबर को 8.3 डिग्री सेल्सियस और आज यानी 1 दिसंबर को 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

