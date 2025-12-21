Hindustan Hindi News
दिल्ली में कल येलो अलर्ट; फिर करवट लेगा मौसम, 25 की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं

संक्षेप:

Delhi Mausam: दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो कल सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा देखा जा सकता है। इसके बाद परसों से मौसम के करवट लेने का अनुमान है। एनसीआर के शहरों का भी जानें हाल…

Dec 21, 2025 04:57 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीतल दिन यानी कोल्ड डे की स्थिति रही। दिल्ली के अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। IMD की मानें तो आने वाले दिनों में दिल्ली में मौसम फिर करवट लेगा। दिल्ली में 23 दिसंबर से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आसमान भी साफ रहने के आसार हैं। उससे पहले यानी कल मध्यम से घना कोहरा देखा जा सकता है।

कल कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में रात को हल्का कोहरा छाने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके बाद कल यानी 22 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से छिटपुट बादल नजर आ सकते हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा नजर आ सकता है।

करवट लेगा मौसम, चलेंगी तेज हवाएं

IMD ने 23 दिसंबर से मौसम के करवट लेने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इस दिन आसमान साफ रहेगा। इससे पलूशन में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो इसके बाद हवा की स्पीड में कमी आएगी। साथ ही गलन के साथ ठंड के बढ़ने की भी संभावना है।

24 दिसंबर के बाद गिरेगा तापमान

मौसम विभाग ने 24 दिसंबर को भी आसमान साफ रहने और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में दोपहर के वक्त 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। इससे पलूशन में कमी आ सकती है। दिल्ली में 22 और 24 दिसंबर को न्यूनतम तापमान के 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। 24 दिसंबर के बाद दिल्ली के तापमान में और गिरावट देखी जाएगी।

फिर दो दिन छा सकता है कोहरा

मौसम विभाग ने 25 दिसंबर को दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहने और सुबह के वक्त अलग-अलग जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है। 26 और 27 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 25 और 26 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है।

