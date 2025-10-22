Hindustan Hindi News
आ रहा नया पश्चिमी विक्षोभ; दिल्ली में धीमी हवा से बढ़ा पलूशन, अब बादलों का इंतजार

संक्षेप: दिल्ली में बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 353 अंक रिकॉर्ड किया गया। ताजे पश्चिमी विक्षोभ की आहट के बीच दिल्ली को अब कृत्रिम बारिश से राहत की उम्मीद है लेकिन इसके लिए बादलों का इंतजार है। 

Wed, 22 Oct 2025 09:43 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में बुधवार को लगातार तीसरे दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बुधवार शाम को चार बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 353 अंक रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों ने पलूशन बढ़ने की वजह हवा की गति का कम होना बताया है। दिल्ली को बड़ी राहत कृत्रिम बारिश से मिल सकती है लेकिन इसके लिए बादलों का इंतजार है।

आ रहा नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग की मानें तो 27 अक्टूबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अब दिल्ली एनसीआर पर इस पश्चिमी विक्षोभ का क्या असर होगा इस बारे में अपडेट नहीं मिल पाया है। हालांकि उससे पहले 26 अक्टूबर को दिल्ली में बेहद हल्के बादलों की मौजूदगी देखी जा सकती है। लेकिन इस हफ्ते बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में उम्मीद 27 अक्टूबर से आने वाले नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है।

कल भी छाएगा स्मॉग

मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह के समय कुछ जगहों पर स्मॉग या हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है। हालांकि दोपहर से आसमान साफ होने का अनुमान है। शाम को धुंध छाई रहेगी। इसके बाद दिल्ली में स्मॉग नहीं छाने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है।

हवा की गति कम होने से बिगड़े हालात

दिल्ली में बुधवार शाम को चार बजे औसत एक्यूआई 353 अंक रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों ने पलूशन बढ़ने की वजह हवा की गति का कम होना बताया है। यह इस मौसम में अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया एक्यूआई है। दिल्ली में मंगलवार को एक्यूआई 351 अंक और सोमवार को 345 अंक रिकॉर्ड किया गया था। विशेषज्ञों की मानें तो प्रदूषण और नमी के चलते दिल्ली के वायुमंडल में धुंध और धुएं की एक परत छाई हुई है।

10 किलोमीटर से कम रहेगी हवा की स्पीड

दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार को सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला। सुबह आठ बजे के लगभग कोहरे और धुंध के चलते दृश्यता का स्तर गिरकर 800 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि, बाद में धूप तेज हुई और दृश्यता के स्तर में सुधार हुआ। सुबह के समय हवा की गति भी चार किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। बाद में हवा की गति में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई लेकिन फिर भी यह दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही रही।

बनी रहेगी धुंध

राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के जहर वाली हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हवा की रफ्तार सुस्त पड़ने के चलते प्रदूषण के स्तर में इजाफा हुआ है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहा। अनुमान है कि दिल्ली की हवा में मौजूद धुएं और धुंध की यह परत अगले दो-तीन दिनों तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर तक सुबह और शाम के वक्त दिल्ली में धुंध नजर आने का अनुमान जताया है।

कृत्रिम बारिश के लिए बादलों का इंतजार

कृत्रिम बारिश भी तभी कराई जा सकती है जब दिल्ली एनसीआर में बादलों का जमावड़ा नजर आए। इस हफ्ते दिल्ली के आसमान पर बदलों का जमावड़ा आने का अनुमान नहीं है। ऐसे में कृत्रिम बारिश की संभावना भी हाल फिलहाल में कम ही है। अगले दो दिनों के बीच भी आमतौर पर हवा की रफ्तार दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही रहने की संभावना है। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन धीमा होगा।

