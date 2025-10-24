Hindustan Hindi News
कृत्रिम बारिश से पहले भीगेगी दिल्ली, पश्चिमी विक्षोभ 2 दिन कराएगा बूंदाबांदी

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश से पहले ही हल्की बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ कृत्रिम बारिश से पहले ही दिल्ली में बारिश करा सकता है। 

Fri, 24 Oct 2025 06:33 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मौसम विभाग की मानें तो 27 अक्टूबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा। अच्छी बात यह कि इसका असर दिल्ली तक देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बदलने वाला है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश से पहले ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो हल्की बूंदाबांदी सकती है। मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर की शाम और 28 की सुबह हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है।

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 26 अक्टूबर से ही मौसम में बदलाव महसूस किया जाने लगेगा। 26 अक्टूबर की शाम से दिल्ली में हल्के बादलों की मौजूदगी देखी जाने लगेगी। हालांकि 25 और 26 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह के वक्त धुंध का प्रकोप देखा जा सकता है। इसके बाद मौसम तेजी से करवट लेगा।

27 अक्टूबर को दिल्ली में बादलों का डेरा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 27 अक्टूबर की शाम या रात को हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखी जा सकती है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 28 अक्टूबर को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम में आया यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिखाई देगा।

मौसम विभाग के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ का असर 27 से 29 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तरी मैदानों तक देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर भी इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहेगा। दिल्ली में 27 अक्टूबर की शाम या रात को बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखी जाएगी। साथ ही 28 अक्टूबर को सुबह के वक्त दिल्ली में एक या दो बार गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं।

इसके बाद दिल्ली में 29 और 30 अक्टूबर की सुबह को हल्की धुंध देखी जाने का अनुमान है। गौर करने वाली बात यह कि मौसम में आने वाला यह बदलाव दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए घोषित डेट 29 अक्टूबर से पहले देखा जाएगा। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में 27 और 28 अक्टूबर को बादलों की सघनता ज्यादा रहेगी। ऐसे में कृत्रिम बारिश की डेट में बदलाव की संभावनाएं भी बरकरार हैं।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
