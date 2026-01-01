Hindustan Hindi News
नए साल पर ठंड लेगी विकराल रूप! बारिश और शीतलहर के आसार, मौसम विभाग का येलो अलर्ट

संक्षेप:

Delhi Weather: राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से कम रहने से 150 उड़ानें रद्द और 100 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं; मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए ठंड और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

Jan 01, 2026 06:01 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली बुधवार की सुबह छह घंटे तक घने कोहरे में डूबी रही। खासतौर पर तड़के चार बजे से लेकर सुबह आठ बजे के कई जगहों पर दृश्यता का स्तर 50 मीटर से भी कम रहा। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए ठंड और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

कल कोहरे और ठंड ने किया परेशान

दिल्ली के पालम मौसम केन्द्र में चार बजे के लगभग घने कोहरे के चलते दृश्यता का स्तर 50 मीटर तक चला गया। यह स्थिति सुबह आठ बजे तक बनी रही। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है। पहले की तुलना में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।

आज भी घने कोहरे के आसार

मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय मध्यम और कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। दिन में कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति भी बन सकती है।

डेढ़ सौ उड़ानें रद्द, सौ ट्रेन प्रभावित

घने कोहरे के चलते दिल्ली हवाई अड्डे पर डेढ़ सौ के लगभग उड़ानों को रद्द कर दिया। जबकि, लगभग इतनी उड़ानों के संचालन में देरी हुई। वहीं, घने कोहरे के चलते बुधवार को रेल सेवा भी काफी प्रभावित रही। दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों पर लगभग 100 रेलगाड़ियां देरी से पहुंची। इस वजह से यात्री काफी परेशान हुए।

