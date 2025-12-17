Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather updates aqi improve sun fog visibility temperature
दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, आज भी छाया रहेगा कोहरा; पढ़िए मौसम अपडेट

दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, आज भी छाया रहेगा कोहरा; पढ़िए मौसम अपडेट

संक्षेप:

Delhi Weather Update: दिल्ली में हवा की गति बढ़ने से कोहरा छंट गया है और प्रदूषण स्तर 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गया है। तेज धूप के कारण बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक जाने का अनुमान है।

Dec 17, 2025 05:35 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी के मौसम में पिछले दो दिनों की अपेक्षा सुधार देखा गया। मंगलवार को धुंध और कोहरे का असर कम रहा। इसके पीछे हवा की गति में बढोतरी को प्रमुख कारण माना गया है। राजधानी में मंगलवार दोपहर को कई इलाकों में तेज धूप देखी गई। बुधवार को भी दिल्ली का मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन चढ़ने के साथ ही कोहरे के छंटने और आसमान साफ रहने की संभावना है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है।

राजधानी दिल्ली में लगातार तीन दिन गंभीर श्रेणी में रहने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सुधार हुआ है। मंगलवार को राजधानी का औसत एक्यूआई गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया।

हवा की गति बढ़ने और सुबह स्मॉग में कमी होने के कारण प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई। मंगलवार को दिल्ली के लगभग सभी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 427 दर्ज किया गया था। मंगलवार को इसमें कमी आई और यह 354 अंक पर पहुंच गया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Weather
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।