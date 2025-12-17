दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, आज भी छाया रहेगा कोहरा; पढ़िए मौसम अपडेट

संक्षेप: Delhi Weather Update: दिल्ली में हवा की गति बढ़ने से कोहरा छंट गया है और प्रदूषण स्तर 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गया है। तेज धूप के कारण बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक जाने का अनुमान है।

राजधानी के मौसम में पिछले दो दिनों की अपेक्षा सुधार देखा गया। मंगलवार को धुंध और कोहरे का असर कम रहा। इसके पीछे हवा की गति में बढोतरी को प्रमुख कारण माना गया है। राजधानी में मंगलवार दोपहर को कई इलाकों में तेज धूप देखी गई। बुधवार को भी दिल्ली का मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन चढ़ने के साथ ही कोहरे के छंटने और आसमान साफ रहने की संभावना है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है।

राजधानी दिल्ली में लगातार तीन दिन गंभीर श्रेणी में रहने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सुधार हुआ है। मंगलवार को राजधानी का औसत एक्यूआई गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया।