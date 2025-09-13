Delhi weather updates aaj ka mausam barish ka alert imd latest report दिल्ली में वीकेंड होगा कूल-कूल, 2 दिन बूंदाबांदी के आसार; 2 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Weather News : राजधानी दिल्ली में अगले दो दिनों के दौरान बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके चलते दिल्ली के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज्यादा रहा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 05:55 AM
राजधानी दिल्ली में अगले दो दिनों के दौरान बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके चलते दिल्ली के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज्यादा रहा।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही तेज धूप निकली जो दिन चढ़ने के साथ तेज हो गई। हालांकि, उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते दिल्ली में उमस का स्तर कम हुआ है।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 84 से 53 फीसदी तक रहा। दिल्ली के लोधी रोड क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। शनिवार और रविवार को दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं और इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके चलते अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है।

मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 के अंक पर रहा।