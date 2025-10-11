दिल्ली में बंद हुए AC-कूलर! मौसम हुआ कूल-कूल, पहली बार पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंचा

दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण रात का तापमान गिरकर 18.8 डिग्री हो गया है और हल्की ठंड महसूस होने लगी है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण का स्तर भी बढ़कर 'मॉडरेट' श्रेणी (AQI 170) में पहुंच गया है।

दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात को ठंड का अहसास हो रहा है। इस सीजन में पहली बार रात का तापमान 20 डिग्री से कम 18.8 डिग्री तक लुढ़क गया। उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली नमी और ठंडी हवाओं ने सुबह-शाम के वक्त हल्की ठिठुरन बढ़ा दी है, जबकि दिन में सूरज की किरणें गर्मी का अहसास करा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और दिल्लीवासियों को इस 'हॉट एंड कोल्ड' के मौसमी खेल के लिए तैयार रहना होगा।

सीजन की सबसे ठंडी रात शुक्रवार को सफदरजंग मौसम केंद्र ने न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है और इस सीजन का सबसे निचला स्तर है। यह ठंड पिछले साल 12 अक्टूबर (18.6°C), 2023 में 3 अक्टूबर (18.3°C) और 2022 में 9 अक्टूबर (19.3°C) के मुकाबले थोड़ा जल्दी आई। दूसरी ओर, दिन का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है। पालम में यह और नीचे 28 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम है।

आने वाले दिनों में मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री और न्यूनतम 18-20 डिग्री के बीच रहेगा। रविवार तक अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और बुधवार तक 33-35 डिग्री तक चढ़ सकता है। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत के अनुसार, साफ आसमान दिन में गर्मी बढ़ाएगा, लेकिन रात में ठंड बरकरार रहेगी। हाल की बारिश ने हवा में नमी बढ़ा दी है, जिससे ठंड का अहसास और गहरा हो रहा है।

दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण ठंड के साथ दिल्ली की हवा भी बदल रही है। शुक्रवार को 24 घंटे का औसत AQI 170 रहा, जो 'मॉडरेट' श्रेणी में है और गुरुवार के 100 से काफी ऊपर है। हवा की गति में कमी के कारण प्रदूषण बढ़ा है। एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (AQEWS) के अनुसार, शनिवार से सोमवार तक AQI मॉडरेट रहेगा और अगले छह दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है। पलावत का कहना है कि मौसम के बदलाव के कारण AQI में उतार-चढ़ाव सामान्य है।