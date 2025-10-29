Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather update winter arrives temperature down max 4 degree less than normal
दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक! और गिर गया पारा, हवा में सर्दी का अहसास बढ़ा
संक्षेप: दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और हवा के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री कम (26.4 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया गया, जिससे ठंड का अहसास बढ़ गया है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना जताई है।
Wed, 29 Oct 2025 05:31 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह हल्की धुंध और कुहासे के साथ शुरू हुई। पूरे दिन बादल छाए रहे। खबर लिखे जाने तक कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। हवा के कारण दिनभर ठंडक का अहसास बना रहा।
मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल उत्तर भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है, जिसके कारण दिल्ली में बादल छाए रहे। मंगलवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से करीब 4 डिग्री अधिक है।
राजधानी में अधिकतम आर्द्रता 91 प्रतिशत और न्यूनतम 63 प्रतिशत रही। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को सुबह हल्की धुंध और स्मॉग छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन में दिल्ली का तापमान और नीचे गिरने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।