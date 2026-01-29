Hindustan Hindi News
दिल्ली-NCR में इन तारीखों पर फिर होगी झमाझम बरिश, IMD ने 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमालय में बन रहे एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण तीन दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान है।

Jan 29, 2026 03:03 pm IST
दिल्ली-एनसीआर में फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमालय में बन रहे एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण तीन दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान है।

दिल्ली में पिछले दो दिनों से बादल छाए हुए हैं। जल्द ही फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में असर दिखाएगा। इससे तीन दिन दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

दिल्ली के लोगों ने बुधवार को कड़ाके की ठंड का अनुभव किया। अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से 3.7 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से 4.2 डिग्री अधिक है। वहीं, गुरुवार को अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

40 की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी

मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दोनों दिन गरज के साथ बारिश होने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री के बीच और न्यूनतम 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, रविवार को अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच और न्यूनतम 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

सोमवार को भी बूंदाबादी की आशंका

मौसम विभाग ने सोमवार को भी बूंदाबादी की आशंका जताई है। सोमवार को तापमान में किसी बदलाव में कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मंगलवार को भी तापमान में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

'खराब' श्रेणी में रहा AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार शाम 4 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 255 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के अनुसार, 28 से 29 जनवरी तक वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है, जबकि 30 से 31 जनवरी तक यह 'अत्यंत खराब' श्रेणी में रहेगी। बुधवार शाम तक 10 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' दर्ज की गई, 21 स्टेशनों पर 'खराब' श्रेणी में और 8 स्टेशनों पर 'मध्यम' श्रेणी में रही।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
