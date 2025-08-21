delhi weather update today imd rain alert monsoon heat feels like 45 degrees दिल्ली में धूप और उमस से 45 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास, जानिए कब होगी राहत की बारिश, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में धूप और उमस से 45 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास, जानिए कब होगी राहत की बारिश

Delhi Weather: दिल्ली में दो दिनों से बारिश नहीं हुई है, इसका असर भी देखनेको मिल रहा है। उमस भरी गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। बुधवार को दिल्ली में 45 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास हुआ।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 05:27 AM
राजधानी दिल्ली में अच्छी बारिश नहीं होने का असर दिखने लगा है। कल तेज धूप के चलते लोग दिनभर हलकान रहे। मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को उमस के कारण दिल्लीवालों को 45 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस हुई।

तेज धूप ने किया परेशान

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बुधवार सुबह से ही तेज धूप निकली रही। बीच-बीच में हल्के बादलों की आवाजाही भी रही। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री रहा।

45 डिग्री से ज्यादा महसूस हुआ तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक, शाम को साढ़े पांच बजे दिल्ली का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था, जबकि हवा में आर्द्रता का स्तर 61 फीसदी रहा। इस दौरान हवा की गति 11.1 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रही। इसके चलते फील लाइक तापमान यानी महसूस होने वाली गर्मी का स्तर 45.5 डिग्री रहा।

दो दिन बाद फिर बारिश

मौसम विभाग का अनुमान है कि दो दिन बाद मौसम में बदलाव होगा और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। इससे पारा गिरेगा।