Delhi weather update: भट्ठी बनी राजधानी, आज 47 डिग्री पहुंचेगा पारा; लगातार 6 दिन लू का अलर्ट
Delhi weather update: राजधानी दिल्ली भट्ठी में तब्दील हो गई है। आसमान से आग बरस रहा है। दिल्लीवासी बुधवार को भी गर्म हवा के थपेड़ों से झुलसते रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले छह दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। गुरुवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच सकता है।
Delhi weather update: राजधानी दिल्ली भट्ठी में तब्दील हो गई है। आसमान से आग बरस रहा है। दिल्लीवासी बुधवार को भी गर्म हवा के थपेड़ों से झुलसते रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले छह दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। गुरुवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने 26 मई तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
राजधानी में बुधवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। हालांकि, एक दिन पहले की तुलना में अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई।
छह दिन राहत के आसार नहीं
दिल्ली के लोगों को अगले छह दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री तक रह सकता है। इस दौरान हवा की गति 35 किमी. प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने 26 मई तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
रात में भी लू जैसे हालात
रात में पड़ रही भीषण गर्मी सेे लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, सफदरजंग में बुधवार का न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा है। यह इस मौसम की सबसे गर्म रात रही।
11 मई से लगातार बढ़ रहा तापमान
दिल्ली के लोगों को दिन और रात दोनों ही समय भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। हवा की दिशा बदलने के साथ ही दस दिन के भीतर ही इसमें तेज बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 11 मई को सफदरजंग का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो 19 मई को बढ़कर 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 20 मई को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यानी इन दस दिनों में ही सात डिग्री या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
मानकों के मुताबिक, अधिकतम तापमान साढ़े चार डिग्री से ज्यादा होने या फिर 45 डिग्री से पार होने पर उसे लू या हीट वेव (उष्ण लहर) की स्थिति माना जाता है। इस अनुसार, बुधवार को लोधी रोड, रिज और आयानगर मौसम केन्द्र में लू की स्थिति दर्ज की गई। यह लगातार तीसरा दिन है जब समग्र तौर पर या दिल्ली के कुछ हिस्सों में उष्ण लहर की स्थिति बनी है।
मुंगेशपुर का इलाका सबसे ज्यादा गर्म रहा
मुंगेशपुर का इलाका सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है, जो दिल्ली के किसी भी अन्य मौसम केन्द्र में सबसे ज्यादा है। पता हो कि मुंगेशपुर में ही वर्ष 2024 में 50 डिग्री से ऊपर का तापमान दर्ज किया गया था। हालांकि, बाद में इसका कारण तकनीकी खराबी को बताया गया था। दिल्ली में हवा की दिशा मुख्य तौर पर पश्चिमी दिशा से आ रही है। इस हवा के साथ बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की तपिश भी आ रही है। जिससे उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में लू की स्थिति बन रही है।
वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार
हवा की गति बढ़ने के साथ ही एक्यूआई में सुधार हुआ। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। मंगलवार को यह 208 था। बीते चौबीस घंटे में सूचकांक में 40 अंकों का सुधार हुआ है। अगले दो दिनों में भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।