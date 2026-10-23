दिल्ली में गिर रहा तापमान, सामान्य से नीचे पहुंचा पारा; IMD ने क्या बताया
दिल्ली के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। इस दौरान दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है।
दिल्ली के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजधानी दिल्ली में रात के तापमान में हल्की गिरावट के आसार हैं। जबकि, दिन के समय भी मौसम आमतौर पर आरामदायक बना रहेगा। इस बीच, गुरुवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।
तीखी धूप से बढ़ रहा दिन का तापमान
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार की सुबह से ही तेज चमकता सूरज निकला रहा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी और तेज हो गई। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि, न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यहां पर आर्द्रता का स्तर 42 से 96 फीसदी तक रहा।
शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम
विभाग का अनुमान है कि साफ आसमान के चलते रात के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।
पराली जलाने से बढ़ेगा दिल्ली का पलूशन
राजधानी में अगले दो-तीन दिनों के बीच प्रदूषण के स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। अनुमान है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 15 फीसदी तक पहुंच सकती है। प्रदूषण की निगरानी के लिए तैयार डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली की हवा में पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 7.44 फीसदी तक रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार को यह हिस्सेदारी 15.92 फीसदी तक पहुंच सकती है। हालांकि, इसके बावजूद प्रदूषण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की बनी रहेगी। गुरुवार को वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की प्रदूषण में हिस्सेदारी 19 फीसदी और शुक्रवार को 17 फीसदी तक रहने का अनुमान है।
लगातार दूसरे दिन खराब श्रेणी में रही हवा
गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में रही। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 245 था। 24 घंटे के भीतर सूचकांक में 22 अंकों का सुधार हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक 200 से ऊपर है। चिंता की बात यह है कि गुरुवार शाम चार बजे जहांगीरपुरी और विवेक विहार का सूचकांक 300 से ऊपर पहुंच गई था।
राहत के आसार कम
आईआईटीएम की ओर से प्रदूषण को लेकर तैयार वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, अगले दो दिनों के बीच हवा की गति ज्यादातर समय में दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी। बीच-बीच में हवा की गति एकदम शांत भी रह सकती है। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन धीमा होगा और हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। इससे दिल्लीवालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी को कुछ दिनों तक दूषित हवा से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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