दिल्लीवाले ध्यान दें! अगले दो दिनों में गिरेगा पारा, कोहरे के साथ बढ़ेगी ठिठुरन
Delhi Weather Forecast: मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने और साथ ही सुबह के समय हल्का कोहरा बढ़ने की संभावना है।
राजधानी दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गुरुवार से कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके साथ ही कोहरा बढ़ने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, उसके बाद तीन से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
तीन दिनों में गिरेगा पारा
इसके परिणामस्वरूप अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। उसके बाद तापमान सामान्य रहने की संभावना है। वहीं अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य और उसके बाद सामान्य से कम रहने की संभावना है।
हल्के बादल छाए रहेंगे
अगले दो दिनों के दौरान आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और उसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अगले तीन दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा और उसके बाद के दो दिनों तक मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 17 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं।
दस डिग्री रहा न्यूनतम तापमान
बुधवार को अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह भी सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
पहाड़ों में दो दिन बर्फबारी की संभावना
उत्तर प्रदेश-बिहार समेत छह राज्यों में सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को अनुमान जताया कि अगले दो दिन तक पूर्वी और उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अगले दो दिन में बर्फबारी की संभावना जताई है। बिहार के 15 और यूपी के 12 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है।