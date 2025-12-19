ठंड की आगोश में दिल्ली, सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड ; 4 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट

Hindustan Hindi News
देश की राजधानी दिल्ली ठंड की चपेट में आ गई है। दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में सबसे कम न्यूनतम तापमान आया नगर में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Dec 19, 2025 01:03 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली ठंड की चपेट में आ गई है। दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में सबसे कम अधिकतम तापमान रिज इलाके में 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान आया नगर में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में गुरुवार 18 दिसंबर को ठंड के इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम था। इस मौसम का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान 4 दिसंबर को 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तुलनात्मक रूप से, पिछले साल दिसंबर में दर्ज किया गया सबसे कम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस था।

मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को अधिकतम तापमान बुधवार के मुकाबले चार डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कम था। राजधानी में सबसे कम अधिकतम तापमान रिज इलाके में 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान आया नगर में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार से सोमवार (19 से 22 दिसंबर) तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि दोपहर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ-साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

शनिवार को अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो रविवार से ठंड में थोड़ी कमी आएगी। अधिकतम तापमान बढ़कर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम बढ़कर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

आईएमडी ने मंगलवार से मौसम खुलने की संभावना जताई है। इन दिनों में सुबह में हल्का कोहरा छाने के अलावा दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान एक बार फिर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

