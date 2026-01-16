दिल्ली में बर्फीली हवाओं ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड, आज भी कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट

संक्षेप: Delhi Weather Update: दिल्ली में 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 2.3 डिग्री तक गिर गया है; मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर के चलते येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है।

राजधानी दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में गुरुवार को लगातार चौथे दिन शीतलहर का सामना करना पड़ा। दिल्ली के पालम मौसम केंद्र में बीस वर्षों बाद इतनी ठंड दर्ज की गई। कल इस सीजन का सबसे कम पारा भी दर्ज किया गया। कई मौसम केंद्रों पर तापमान 3 डिग्री से भी नीचे चला गया। आज भी सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली के लोग लगातार चार दिनों से कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे हैं। तापमान में गिरावट और घने कोहरे के चलते लोगों को रात और सुबह के समय ठिठुराने वाली ठंड झेलनी पड़ रही है। हालांकि, दिन में धूप के चलते हल्की राहत मिल रही है।

कल सीजन का सबसे ठंडा दिन बुधवार देर रात के बाद ही तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। बुधवार की सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते दृश्यता का स्तर भी प्रभावित हुआ। दिन में दस बजे के बाद कोहरा साफ हो गया और ज्यादातर जगहों पर धूप निकल आई। हालांकि, बर्फीली हवाओं के चलते ठंड का असर बना रहा। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम है।

पहली बार तीन डिग्री से नीचे गया पारा राजधानी दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में इस सीजन में पहली बार पारा तीन डिग्री से नीचे गया। यह इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंडी सुबह भी है। पालम मौसम केंद्र में ठंड ने बीस सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पालम मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से पांच डिग्री कम है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इससे पहले वर्ष 2006 की सात जनवरी को न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अभी सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में इस बार कड़ाके की सर्दी है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।