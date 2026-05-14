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Delhi weather update: राहत का दौर खत्म, झुलसाने वाली गर्मी के लिए रहें तैयार; 42 डिग्री पहुंचेगा पारा

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत का दौर खत्म हो गया। अब गर्मी के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 6 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। बृहस्पतिवार से अगले 6 दिनों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक चले जाने के आसार हैं।

Delhi weather update: राहत का दौर खत्म, झुलसाने वाली गर्मी के लिए रहें तैयार; 42 डिग्री पहुंचेगा पारा

दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत का दौर खत्म हो गया। अब गर्मी के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 6 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। बृहस्पतिवार से अगले 6 दिनों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री जबकि न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस तक चले जाने के आसार हैं। हालांकि फिलहाल लू चलने की संभावना कम है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज हवा भी चलने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 39 और 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बुधवार शाम साढ़े पांच बजे से रात साढ़े आठ बजे के दौरान सफदरजंग में 1.8 मिमी, पालम में 2.0 मिमी, जाफरपुर में 0.5 मिमी एवं जनकपुरी में 1.0 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने से नजफगढ़, आयानगर, सफदरजंग, नारायणा, पालम, जनकपुरी इत्यादि के तापमान में 2.2 डिग्री से 11 डिग्री तक की गिरावट भी देखने को मिली।

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गाजियाबाद में भी आंधी-बारिश

गाजियाबाद के कई क्षेत्रों में बुधवार रात करीब सवा नौ बजे आंधी के साथ तेज बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही ओले गिरने लगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, एक्यूआई 164 रहा। ओले गिरने से कस्बा निवाड़ी,‌ खिदौड़ा, पतला, नगला आक्खू सहित कई गांवों में आम की फसल को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

फरीदाबाद में भी गर्मी से राहत

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बुधवार देर शाम तेज आंधी, बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। दिनभर उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को देर शाम मौसम सुहाना होने पर राहत मिली।तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री था, जोकि आंधी-बारिश के बाद 32 डिग्री पर पहुंच गया। बुधवार सुबह से ही आसमान में बादलों और धूप के बीच आंख-मिचौली का दौर चलता रहा। शाम करीब साढ़े सात बजे मौसम ने अचानक करवट ली। देखते ही देखते आसमान में घने बादल छा गए। इससे उमस और बढ़ गई। करीब एक घंटे बाद अचानक तेज आंधी शुरू हुई, जिसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश भी होने लगी।

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नोएडा के कई सेक्टरों की बिजली गुल

नोएडा में बुधवार रात बारिश और तेज हवा से कई सेक्टर की बिजली गुल हो गई। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, मौसम में बदलाव से गर्मी से राहत मिली और प्रदूषण भी कम हो गया। बारिश शुरू होते ही सेक्टर-11, 12, 15, 19, 20, 22, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 49, 55, 56, 99 और सेक्टर-110, 122 और 129 में बिजली गुल हो गई। लोगों ने विद्युत निगम के कंट्रोल रूम में इस बारे में शिकायत की। वहीं, अधीक्षण अभियंता तकनीकी विवेक कुमार ने बताया कि एहतियात के तौर पर आपूर्ति बंद की गई थी। स्थिति सामान्य होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।

शहर के कई इलाकों में बुधवार की सुबह और रात को तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। इससे गर्मी से राहत मिली और प्रदूषण का स्तर भी कम हो गया। अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नोएडा का एक्यूआई 160 और ग्रेटर नोएडा का 145 दर्ज किया गया। मंगलवार को नोएडा का एक्यूआई 198 और ग्रेटर नोएडा का 195 था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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