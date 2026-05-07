Delhi Weather Update: अभी मिलती रहेगी गर्मी से राहत, आज भी हो सकती है बूंदाबादी
दिल्लीवालों के लिए अभी गर्मी से राहत बनी रहने की संभावना है। मौसम के अलग-अलग कारकों की वजह से तापमान में तेज बढ़ोतरी नहीं होगी।बुधवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे रहा। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।
Delhi Weather Update: दिल्लीवालों के लिए अभी गर्मी से राहत बनी रहने की संभावना है। मौसम के अलग-अलग कारकों की वजह से तापमान में तेज बढ़ोतरी नहीं होगी। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे रहा। हालांकि, अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।
मई का महीना झुलसाने वाली गर्मियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ के चलते होने वाली बारिश, तेज हवा, ओलावृष्टि, बादल और नमी भरी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बुधवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाके में सुबह से ही धूप निकली। हालांकि, पिछले दिनों हुई बारिश के चलते हवा में नमी बनी हुई है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है।
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के अधिकतर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम के समय बादल छाने और गरज के साथ बूंदाबादी की संभावना जताई जा रही है। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी आज शाम गरज चमक के साथ बादल छाने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।
साफ-सुथरी बनी हुई है राजधानी की हवा
मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 86 था। यानी चौबीस घंटे के भीतर इसमें 35 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।
बिना बारिश के ही निकल गए बादल
फरीदाबाद में तीन दिन की राहत के बाद बुधवार को एक बार फिर से गर्मी अपना प्रभाव दिखाने लगी है। अधिकतम तापमान में पांच डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे तापमान 36 डिग्री पहुंच गया और गर्मी का अनुभव हुआ। जिलेवासियों को तीन दिन से गर्मी से राहत थी। बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट आ रही थी। आठ वर्ष बाद इस बार मई सबसे ठंडा रहा। बुधवार को मौसम में करवट ली और सुबह से ही तेज धूप जिले के तापमान को बढ़ा रही थी। इसके अलावा हवा बंद रहने से गर्मी अधिक महसूस हो रही थी। बारिश होने से वातावरण में नमी मौजूद हो गई है। दोपहर करीब 1:30 बजे आसमान में बादल छाए, लेकिन वह बिना बारिश के ही निकल गए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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