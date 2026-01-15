दिल्ली में ठंड का प्रचंड प्रहार, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, शिमला से भी ठंडी हुई राजधानी

संक्षेप: Delhi Cold Wave Alert: दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहाँ पालम में पारा 2.3°C तक गिर गया। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण दिल्ली का तापमान शिमला से भी कम दर्ज किया गया है।

दिल्ली इन दिनों कड़ाके की ठंड से ठिठुर रही है। आज सुबह का न्यूनतम तापमान इस सीजन का सबसे कम दर्ज किया गया, जिसने शिमला जैसे हिल स्टेशन को भी पीछे छोड़ दिया। लोग घरों से निकलने में हिचकिचा रहे हैं, जबकि सुबह की धुंध ने शहर को और ठंडा बना दिया है। दिल्ली के पालम इलाके में तो ठंड ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

दिल्ली ने तोड़ा सीजन का रिकॉर्ड भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। दिल्ली के सफदरजंग 2.9°C और आयानगर में 2.7°C तापमान दर्ज किया गया। पालम का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि बीते पंद्रह सालों में जनवरी महीने के लिए सबसे कम तापमान है। ये आंकड़े सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस कम हैं। सुबह की सैर पर निकले लोगों को गलन का अहसास हो रहा है।

कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें शीतलहर के साथ ही घने कोहरे में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज कोहरा छाया हुआ है। आज सुबह दिल्ली के पालम इलाके में विजिबिलिटी 100 मीटर तक कम हो गई। वहीं सफदरजंग में विजिबिलिटी 400 मीटर तक गिर गई। ऐसे में सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन चालक फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

शिमला से भी ज्यादा दिल्ली में ठंड दिल्ली में इन दिनों हिल स्टेशन शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। दिल्ली में पारा 2-3 डिग्री के आसपास पहुंच गया, वहीं शिमला में न्यूनतम तापमान 5-6 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। यह असामान्य स्थिति इस साल की सर्दी में लगातार देखी जा रही है।