Delhi Weather Update: सुबह से ही बारिश का दौर जारी, 2 दिन के लिए येलो अलर्ट; 10 डिग्री तक गिरा पारा
Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में भारी गिरावट आई और पारा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी बादल और बारिश का यह दौर बना रहेगा। इसे देखते हुए दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को पहली बार मानसून जमकर बरसा। ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह दौर अभी चलता रहेगा। अगले चार दिनों तक बादल और बारिश का क्रम जारी रहेगा। इसे देखते हुए दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार इस साल का सबसे ज्यादा बारिश वाला दिन रहा। इससे कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली। तापमान में भारी गिरावट आई और पारा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया।
84 मिमी बारिश हुई
मंगलवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में लगभग 84 मिमी बारिश हुई। जोरदार बारिश की वजह से महसूस होने वाला तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया, हालांकि नमी का स्तर बहुत ज़्यादा बना रहा। सफदरजंग में दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, भारी बारिश के कारण नमी का स्तर 100 प्रतिशत तक पहुंच गया।
दो वर्षों में सबसे गर्म रात रही
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 30.0 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा है। यह बीते दो वर्षों में जुलाई माह की सबसे गर्म रात रही। इससे पहले वर्ष 2024 में 31 जुलाई को न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।
दो दिन के लिए येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। बुधवार और गुरुवार को बारिश के साथ आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की है। इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर से पहले कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। शाम या रात के समय फिर से बारिश हो सकती है।
शुक्र-शनि को भी हल्की बारिश
बुधवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री जबकि न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुरुवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को भी हल्की बारिश हो सकती है। स्काईमेट के महेश पलावत ने बताया कि दिल्ली में लगातार बारिश की वजह उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र और अरब सागर से आने वाली नमी वाली मॉनसून हवाओं का आपस में मिलना था।
मध्यम श्रेणी में रहा AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, जोरदार बारिश के बावजूद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मध्यमश्रेणी में बनी रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 113 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मॉडरेट' (मध्यम), 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।