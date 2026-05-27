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Delhi weather update: करवट लेगा मौसम, तपती धूप और लू से मिलेगी राहत; 4 दिन लगातार बारिश होगी

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के लोगों को तपती धूप और लू के थपेड़ों से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कल यानी गुरुवार से लगातार 4 दिन हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि, बुधवार के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

Delhi weather update: करवट लेगा मौसम, तपती धूप और लू से मिलेगी राहत; 4 दिन लगातार बारिश होगी

Delhi weather update: दिल्ली के लोगों को तपती धूप और लू के थपेड़ों से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कल यानी गुरुवार से लगातार 4 दिन हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि, बुधवार के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना

राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए लू की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में लू के बाद बारिश की संभावना है और इसे बाद तापमान में गिरावट के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर दिल्ली क्षेत्र पर भी पड़ेगा।

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28 से 31 मई के बीच बारिश और तूफान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में लू चलने की प्रबल संभावना बनी रहेगी, हालांकि 28 से 31 मई के बीच हर रोज हल्की बारिश और गरज के साथ तूफान के कारण मौसम में राहत मिल सकती है। अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, इसके बाद इसमें 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी स्थिर रहने के बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है।

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44.8 डिग्री तक पहुंचा पारा

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि कहीं पर भी लू का अलर्ट नहीं था। सफदरजंग और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, जबकि आयानगर में यह 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पालम में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को राजधानी में लू के लिए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री से 46 डिग्री रहने का अनुमान है।

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खराब श्रेणी में पहुंची हवा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार शाम 6 बजे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 252 के स्तर पर थी। यह खराब श्रेणी में मानी जाती है। सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक, AQI का स्तर 0 से 50 के बीच होने पर उसे अच्छा, 51 से 100 के बीच होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच होने पर मध्यम, 201 से 300 के बीच होने पर खराब, 301 से 400 के बीच होने पर बहुत खराब और 401 से 500 के बीच होने पर गंभीर माना जाता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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