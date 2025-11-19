Hindustan Hindi News
दिल्ली में आज छाये रहेंगे बादल, कड़ाके की सर्दी के लिए रहें तैयार! पढ़िए मौसम अपडेट

संक्षेप: Delhi weather: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम रहा, वहीं सुबह हल्का कोहरा और धुंध छाई रही, और आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना है।

Wed, 19 Nov 2025 05:14 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिन सर्द मौसम और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। हवा की कम गति और सुबह कुहासा और हल्की धुंध भी छाई रह सकती है। राजधानी में सोमवार की सुबह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। मंगलवार को इसमें बढोतरी दर्ज की गई। मंगलवार की सुबह हल्का कोहासा और धुंध के कारण दृश्यता कम थी, लेकिन बाद में धूप छाने से मौसम साफ हो गया। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान मंगलवार को 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोमवार को न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम था। पिछले कुछ दिनों से सुबह और शाम के समय सर्दी बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगी। ऐसे में अब लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खासकर प्रदूषण को देखते हुए ज्यादा सजग रहें।

सुबह और शाम के समय ठंड में हुई बढ़ोतरी

राजधानी में आर्द्रता का अधिकतम स्तर 100 फीसद तथा न्यूनतम स्तर 39 फीसद दर्ज किया गया। बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह हल्की धुंध और बाद में मौसम साफ होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह और शाम के समय ठंड में बढ़ोतरी हुई है।

