दिल्लीवाले तैयार रहें! अगले पांच दिन होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

राजधानी दिल्ली में पिछले चार दिन से हो रही बारिश के बाद गुरुवार को राहत रही। राजधानी में बस कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक सामान्य रूप से बादल छाए रहने तथा गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है।

कल भी कई इलाकों में हुई थी बारिश

गुरुवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। सुबह 8.30 बजे तक राजधानी के सफदरजंग में 19 मिमी बारिश दर्ज की गई जबकि सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 तक 2 मिमी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार को रिज में 5 मिमी, लोधी रोड पर 2.4 मिमी तथा पालम में 1.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को नमी का अधिकतम स्तर 100 फीसद तथा न्यूनतम स्तर 75 फीसद दर्ज किया गया।