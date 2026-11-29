Delhi Weather Update: 24 इलाकों में 'बहुत खराब' हुई हवा, तापमान में भी हल्की गिरावट
Delhi Weather Update: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। राजधानी के 24 इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं, तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी आई है।
Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में हवा की रफ्तार कम होने से शनिवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। शहर के 24 इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। यानी सांसों पर संकट बढ़ गया है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है।
दिल्ली के लोग लगातार ही खराब हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन शनिवार में इसमें और भी बढ़ोतरी का रुख देखने को मिला। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 293 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शुक्रवार को यह 226 था। चौबीस घंटे के भीतर ही इसमें 67 अंकों की तेज बढ़ोतरी हुई है। हवा की गति धीमी पड़ने से प्रदूषक कणों का विसर्जन धीमा हुआ है, जिससे प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है।
सुबह हल्की धुंध छाई रही
ज्यादातर इलाकों में शनिवार सुबह हल्की धुंध देखने को मिली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो गया और धूप निकल आई। हालांकि, दोपहर के समय हल्के बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। इसके चलते तापमान में बहुत तेज इजाफा नहीं हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा पड़ सकता है।
तापमान में हल्की गिरावट
वहीं, तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। शुक्रवार की तुलना में अधिकतम तापमान में दो डिग्री की कमी आई है। न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा है।
नवंबर का औसत एक्यूआई 10 साल में सबसे कम
ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केन्द्र के विश्लेषण के मुताबिक इस वर्ष 27 नवंबर तक दिल्ली का औसत एक्यूआई 299 रहा है, जो वर्ष 2015 से लेकर अब तक सबसे कम है। वर्ष 2015 में नवंबर का औसत एक्यूआई 2015 में 358 दर्ज किया गया था। वहीं, इसके बाद से हर साल राजधानी की हवा में प्रदूषण का असर लगातार बना रहा। हर वर्ष नवंबर में एक्यूआई 300 से अधिक दर्ज किया गया।
एक भी दिन गंभीर श्रेणी नहीं
नवंबर 2026 में दिल्ली में 12 दिन का एक्यूआई ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहा, जबकि एक भी दिन सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, इस बार 15 दिन ‘खराब’ श्रेणी में रहे, जो चार साल में सबसे अधिक है। इससे पहले 2022 में ‘खराब’ एक्यूआई वाले 12 दिन रहे थे।
नियम तोड़ने पर चालान
दिल्ली में प्रदूषण हॉटस्पॉट पर अब नगर निगम सख्त निगरानी रखेगा। एमसीडी प्रशासन ने अधिकारियों को इन क्षेत्रों में रोजाना निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। यहां किसी भी तरह से प्रदूषण फैलाने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के दिशा-निर्देशों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।