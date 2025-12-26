दिल्ली में AQI और धूप वाली राहत ज्यादा नहीं टिकेगी, मौसम पर सिरसा ने भी किया सावधान

संक्षेप: दिल्ली का मौसम शनिवार (28 दिसंबर) के बाद और खराब हो सकता है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सिरसा के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में मौसम में ये बदलाव होने जा रहा है।

दिल्ली का मौसम शनिवार (28 दिसंबर) के बाद और खराब हो सकता है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सिरसा के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में मौसम में ये बदलाव होने जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पिछले वर्षों के डेटा के आधार पर ऐसी संभावना है कि घना कोहरा छा सकता है। सिरसा ने मीडिया से बातचीत में कहा 'कल के बाद दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर फिर से दिखने की संभावना है, जिससे दिल्ली का मौसम एक बार फिर बिगड़ सकता है।'

पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा 'मौसम विभाग के अनुसार, घने कोहरे की प्रबल संभावना है। पिछले वर्षों के डेटा के आधार पर, दिल्ली का मौसम और खराब होने की आशंका है। मैं दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि GRAP-4 हटा लिया गया है, फिर भी हमें कई चीजों पर मिलकर काम करने की जरूरत है।'

मौमस विभाग के आकलन के मुताबिक ये तो साफ है कि दिल्ली में AQI और धूप वाली राहत ज्यादा नहीं टिकेगी। आपको बता दें दिल्ली में कड़ाके की ठंड दस्तक दे चुकी है। वहीं हिमाचल से कश्मीर तक बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सुबह और रात के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रह सकता है। 26 दिसंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 21°C तो न्यूनतम तापमान 09°C दर्ज किया गया।