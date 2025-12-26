Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi weather update no relief from AQI and cold delhi government warns
दिल्ली में AQI और धूप वाली राहत ज्यादा नहीं टिकेगी, मौसम पर सिरसा ने भी किया सावधान

दिल्ली में AQI और धूप वाली राहत ज्यादा नहीं टिकेगी, मौसम पर सिरसा ने भी किया सावधान

संक्षेप:

दिल्ली का मौसम शनिवार (28 दिसंबर) के बाद और खराब हो सकता है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सिरसा के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में मौसम में ये बदलाव होने जा रहा है।

Dec 26, 2025 11:25 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली का मौसम शनिवार (28 दिसंबर) के बाद और खराब हो सकता है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सिरसा के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में मौसम में ये बदलाव होने जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पिछले वर्षों के डेटा के आधार पर ऐसी संभावना है कि घना कोहरा छा सकता है। सिरसा ने मीडिया से बातचीत में कहा 'कल के बाद दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर फिर से दिखने की संभावना है, जिससे दिल्ली का मौसम एक बार फिर बिगड़ सकता है।'

पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा 'मौसम विभाग के अनुसार, घने कोहरे की प्रबल संभावना है। पिछले वर्षों के डेटा के आधार पर, दिल्ली का मौसम और खराब होने की आशंका है। मैं दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि GRAP-4 हटा लिया गया है, फिर भी हमें कई चीजों पर मिलकर काम करने की जरूरत है।'

मौमस विभाग के आकलन के मुताबिक ये तो साफ है कि दिल्ली में AQI और धूप वाली राहत ज्यादा नहीं टिकेगी। आपको बता दें दिल्ली में कड़ाके की ठंड दस्तक दे चुकी है। वहीं हिमाचल से कश्मीर तक बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सुबह और रात के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रह सकता है। 26 दिसंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 21°C तो न्यूनतम तापमान 09°C दर्ज किया गया।

वहीं तेज हवाओं से दिल्ली-एनसीआर में बुधवार और गुरुवार को प्रदूषण में बड़ा सुधार देखने को मिला था मगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8 बजे AQI 305 तक पहुंच गया। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया जो कि 390 था।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।