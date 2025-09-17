delhi weather update monsoon withdrawal humidity heat दिल्ली में सूरज की तपिश से हाल-बेहाल, मॉनसून की विदाई; पढ़िए मौसम का अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में सूरज की तपिश से हाल-बेहाल, मॉनसून की विदाई; पढ़िए मौसम का अपडेट

दिल्ली में मॉनसून की विदाई के बाद गर्मी और उमस लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है और तापमान 34 डिग्री के पार जा सकता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो सकती है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 06:52 AM
राजधानी दिल्ली में इन दिनों सूरज अपना प्रकोप दिखा रहा है। दिनभर तेज धूप और रात को उमस लोगों को परेशान कर रही है। मॉनसून की विदाई के साथ ही दिल्ली में गर्मी फिर से बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का कोई इशारा नहीं, बल्कि धूप और नमी का मेलजोल जारी रहेगा।

मॉनसून की विदाई

आईएमडी के 15 सितंबर के प्रेस रिलीज के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से अपनी वापसी शुरू कर दी है और दिल्ली-एनसीआर इसकी चपेट में आ चुका है। मॉनसून अब पूरे उत्तर-पश्चिम भारत से लौट रहा है, जो सामान्य से थोड़ा देर से हो रही है। सितंबर में दिल्ली का औसत वर्षा 123.5 एमएम होती है, लेकिन इस महीने के पहले दो दिनों में ही 53.8 एमएम बारिश हो चुकी थी, जो मॉनसून की ताकत दिखाती है। अब विदाई के बाद, विभाग का अनुमान है कि 1 अक्टूबर तक पूरे देश से मॉनसून पूरी तरह हट जाएगा। दिल्ली में अब हल्की-फुल्की बूंदों की उम्मीद कम है, लेकिन नमी का स्तर ऊंचा रहने से उमस भरी गर्मी सताएगी।

आज धूप और उमस करेगी परेशान

आईएमडी के अनुसार आज दिल्ली का तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस पर घूम रहा है, जबकि ह्यूमिडिटी 83 फीसदी तक पहुंच गई है। हवा शांत है, सिर्फ 0 किमी/घंटा की स्पीड, जो धूप को और तीखा बना देगी। NCR के अन्य इलाकों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी यही हाल – तापमान 29.8 से 32.8 डिग्री के बीच, ह्यूमिडिटी 67-74 फीसदी और हल्की दक्षिण-पूर्वी हवा। यह सब मॉनसून की विदाई की वजह से है, जो अब धूप के साथ मिलकर 'ह्यूमिड हीट' का कॉकटेल बना रहे हैं।

आईएमडी के मुताबिक, आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक छू सकता है, जो सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर है, जबकि न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहेगा। कल की तुलना में 1.7 डिग्री का इजाफा हो चुका है।

अगले दिनों का पूर्वानुमान

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 18 सितंबर से 21 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का कोई चांस नहीं है। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन सूरज का डंका बजेगा। अधिकतम तापमान 33-36 डिग्री के बीच रहेगा, न्यूनतम 24-25 डिग्री। 18 सितंबर को दिल्ली में अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री का अनुमान है, हवा की स्पीड 3-4 किमी/घंटा दक्षिण-पूर्व से। ह्यूमिडिटी 70 फीसदी से ऊपर रहेगी, जो गर्मी को और चुभन भरी बनाएगी। विभाग ने 21 सितंबर तक कोई वॉरिंग जारी नहीं की है, लेकिन स्काइमेट वेदर जैसे सहायक स्रोतों के आधार पर 17-19 सितंबर के बीच हल्की बूंदाबांदी की थोड़ी गुंजाइश बताई जा रही है।