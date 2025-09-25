delhi weather update monsoon departure record rainfall दिल्ली से 23 साल बाद इतनी जल्दी लौटा मॉनसून, इस बार 33 फीसदी ज्यादा बारिश, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली से 23 साल बाद इतनी जल्दी लौटा मॉनसून, इस बार 33 फीसदी ज्यादा बारिश

Delhi Weather: इस साल दिल्ली से 23 साल बाद मॉनसून 20 सितंबर को ही लौट गया है, जबकि सामान्य तौर पर यह सितंबर के अंत तक विदा होता है। हालांकि, जून से सितंबर तक के चार महीनों में दिल्ली में सामान्य से 33 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 07:09 AM
राजधानी दिल्ली से मॉनसून 23 वर्षों बाद इतनी जल्दी विदा हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इससे पहले वर्ष 2002 में दिल्ली से मनसून की वापसी 20 सितंबर को हुई थी

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत देश के कुछ अन्य हिस्सों में मॉनसून वापसी की रेखा पहुंच गई है।

यह लगातार तीसरा साल है जब दिल्ली में सामान्य से ज्यादा मॉनसूनी बारिश 33 फीसदी रिकार्ड की गई है। यूं तो देश में इस बार मॉनसून ने सामान्य से सप्ताह भर पहले ही दस्तक दे दिया था, लेकिन दिल्ली में यह अपने सामान्य समय पर ही पहुंचा था। इसके बावजूद मॉनसून के चारों महीने में दिल्ली में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई।

जून में सामान्य से 45 फीसदी, जुलाई में सामान्य से 24, अगस्त में सामान्य से 72 और सितंबर में सामान्य से 17 फीसदी ज्यादा बारिश दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रिकार्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, मॉनसून वापसी की रेखा तेजी से प्रगति कर रही है। बुधवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से से मॉनसून की वापसी हो गई है।