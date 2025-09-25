दिल्ली से 23 साल बाद इतनी जल्दी लौटा मॉनसून, इस बार 33 फीसदी ज्यादा बारिश

Delhi Weather: इस साल दिल्ली से 23 साल बाद मॉनसून 20 सितंबर को ही लौट गया है, जबकि सामान्य तौर पर यह सितंबर के अंत तक विदा होता है। हालांकि, जून से सितंबर तक के चार महीनों में दिल्ली में सामान्य से 33 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है।

राजधानी दिल्ली से मॉनसून 23 वर्षों बाद इतनी जल्दी विदा हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इससे पहले वर्ष 2002 में दिल्ली से मनसून की वापसी 20 सितंबर को हुई थी

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत देश के कुछ अन्य हिस्सों में मॉनसून वापसी की रेखा पहुंच गई है।

यह लगातार तीसरा साल है जब दिल्ली में सामान्य से ज्यादा मॉनसूनी बारिश 33 फीसदी रिकार्ड की गई है। यूं तो देश में इस बार मॉनसून ने सामान्य से सप्ताह भर पहले ही दस्तक दे दिया था, लेकिन दिल्ली में यह अपने सामान्य समय पर ही पहुंचा था। इसके बावजूद मॉनसून के चारों महीने में दिल्ली में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई।